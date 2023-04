Un samedi noir pour Marloie qui termine à huit

Les affaires ne s’arrangeront pas pour Marloie qui encaissera un deuxième but après vingt minutes. "On connaissait Ngieme en point d’appui ainsi que les qualités d’Hernandez et de Cokgezen sur les flancs. On a été battu dans les duels et leurs flancs nous ont fait très mal. La deuxième mi-temps est une parodie de football", poursuivait Frédéric Jacquemart.

Le match sera définitivement plié à la demi-heure quand Collard, après avoir reçu un coup de coude de Ngieme, se venge en donnant un coup au même joueur. Faute pour Marloie, mais rouge pour Collard alors que Ngieme s’en sort sans rien. "Notre nervosité n’est due ni aux événements de l’aller ni au comportement de nos adversaires. On n’en veut même pas à l’arbitre même s’il a vu un coup de code de Ngieme sans le sanctionner. Mais il était surtout mal aidé par son juge de touche", commentait encore Frédéric Jacquemart.

La seconde période verra Marloie prendre deux nouvelles rouges. La première par François pour une faute le long de la ligne de touche. La seconde pour Devresse, qui a pris une seconde jaune pour rouspétances dans une fin de match tendue et arrêtée pendant quelques instants, le temps que tout le monde retrouve son calme. "Les deux premières rouges sont logiques dans les faits même si le joueur de Sprimont doit aussi prendre la carte sur la première et que sur la seconde, l’arbitre ne siffle pas une faute évidente sur Jacquemart aux abords du rectangle, soupirait Mathieu Mohimont. L a rouge de Devresse ? Il gagne une touche au point de corner, le juge de ligne la donne à Sprimont et Florent lui dit sa manière de penser, mais sans être insultant. Franchement, le trio arbitral, j’ai rarement vu cela. Enfin, le central, cela pouvait encore aller. Mais les juges de ligne, c’était compliqué. Après, nous n’avons pas été bons. Nous avons même montré plus d’envie à huit. Ce n’était pas un grand match."

Sprimont: Peharpré ; Gashi, Gerstmans, Fall (63’, Di Bernardo), Camara ; Jeunehomme, Bah, Ruiz (76’, Nelissen); Hernandez, Ngieme (80’, Gonzalez), Cokgezen.

Marloie: Desseille ; Dion, Collard, François, Martinet ; Talmas, Mohimont, Devresse, Hanneuse (73’, Mayanga), Jacquemart (59’, Hébette); Paquay.

Cartes jaunes: François, Paquay, Devresse, Mayanga, Ngieme, Di Bernardo

Cartes rouges: Collard (33’), François (56’), Devresse (84’)

Arbitre : M. Wiggers

Les buts: Camara (2’, 1-0), Ngieme (21’, 2-0), Hernandez (59’, 3-0)