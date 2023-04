Rulles 56 – Ganshoren 49

La victoire du maintien pour Rulles. "C’est désormais mathématique, savoure Mathieu Fivet. Ce n’était pas un grand m atch. L’engagement physique de Ganshoren a posé des soucis." Sans livrer un grand match, Rulles a toujours fait la course en tête. Devant grâce notamment à deux bombes de Laffalize (15-9), Rulles mène 17-13 après dix minutes et 24-21 au repos. En seconde période, Rulles fait le break en prenant douze points d’avance (42-30). Ganshoren ne lâche rien et revient: 44-40, 46-42 (35’), 49-47 (37’). "Ganshoren a même égalisé à moins de deux minutes de la fin et puis, Anna met un trois points", dit Mathieu Fivet. Rulles repasse devant (52-49) avant de gérer les cinquante dernières secondes: 56-49. "L’écart est un peu forcé", avoue Mathieu Fivet.

Spirou 65 – Neufchâteau 73

Après deux revers, Neufchâteau a retrouvé le chemin de la victoire. Et pourtant, les Chestrolaises ont joué sans Guiot et avec une Laura Henket diminuée à cause de douleurs aux tendons. "Elle a dû jouer quinze minutes, pas plus, commente Thomas Celant. Même sans nos deux moteurs du premier tour, nous nous imposons. Mais tout le monde a vraiment apporté sa pierre à l’édifice." En début de match, Bruyns est en feu et montre l’exemple: 7-11, 8-19 et 12-24 après une bombe d’Everard. Cambioli (35 points) est intenable, mais Neufchâteau reste devant: 17-24, 21-19 et 32-39 au repos. A la reprise, c’est Jacquemin qui s’enflamme: 36-48. Revenues à 43-53, les Hennuyères y croient, mais Laurent enchaîne treize points dans le dernier quart-temps pour laisser Neufchâteau devant: 58-65, 65-73. "Cela faisait plaisir après les deux défaites qui ont fait un peu mal au moral", dit Thomas Celant.

Régionale II

Arlon 53 – Alleur B 45

Victoire très importante pour Arlon qui revient à la hauteur de son adversaire du soir tout en prenant l’average face à une équipe d’Alleur qui doit encore jouer Courcelles et Esneux. "Une belle victoire collective, savoure Serge François. Nous avons livré un de nos meilleurs matches de la saison. Nous avons bien fait circuler la balle en mettant aussi une bonne intensité défensive." Et la victoire d’Arlon ne se discute pas puisque les Arlonaises ont mené tout le match. Simonet plante le premier panier. Alleur s’accroche, mais Lemaire commence son festival: 15-10 (10). Alleur revient à 24-22, mais Lemaire est dans un grand jour. La future joueuse de Rulles enchaîne huit points en fin de première période pour permettre à Arlon de rentrer aux vestiaires sur un 32-25. Alleur reviendra encore une fois à deux points (38-36), mais Lemaire et François redonnent de l’air (43-38). Arlon prendra jusqu’à douze points d’avance avant de gérer tranquillement la fin de match: 53-45. "Quand Alleur revenait sur nos talons, nous savions reprendre la main sur le jeu et refaire le trou, dit Serge François. Mahé a livré un gros match, mais c’est vraiment toute l’équipe qui a sorti le grand jeu. Nous débutons bien ce mois de vérité. Désormais, je veux enchaîner."

Ottignies 83 Libramont 36

Off-day total pour Libramont qui n’a rien montré à Ottignies. En prenant un 9-0 d’entrée, les Ardennaises ont vite compris que le match allait être long: 25-5 après dix minutes et 43-16 au repos. Sans surprise, Libramont ne reviendra pas après le repos: 83-36.