Et lequel, puisque ce dimanche, la Dampicourtoise a couru en 1 h 12.06 à Berlin, où elle a fini 11e dame de cette course relevée. Il s’agit ni plus ni moins du 5e chrono belge de tous les temps et d’un nouveau record francophone, jusque-là détenu par la Hennuyère Fatiha Baouf (1 h 12.39 en 2007 à Venlo).

Le record de Belgique est, lui, détenu depuis 2002 par Marleen Renders (1 h 08.56).

Rappelons qu’il y a deux semaines à Lille, Chloé Herbiet avait déjà signé un temps de 1 h 12.59. La Famennoise avait amélioré la meilleure performance d’une Luxembourgeoise sur semi, de la Paliseuloise Véronique Collard (1 h 13.27). Une meilleur temps qui est donc désormais possession de Juliette Thomas, pour 43 secondes de mieux que la Famennoise !