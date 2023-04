Les Gaulois se seront contentés d'un seul but, signé Borrey sur un assist de Wansart, pour s'imposer. Pour le reste, pas grand-chose à signaler dans cette partie.

De son côté, Ethe est dans le creux et a subi sa quatrième défaite consécutive face à une formation d'Assenois qui veut encore y croire et qui a pu compter sur un Manand en état de grâce.

Schmit a rapidement ouvert le score pour les visiteurs. On pensait que le doublé de Coopmans et le but d'Aubois allaient lancer les Verts vers un succès mais ce fut le contraire. Un triplé de Manand et un dernier but de Raguet ont offert une victoire précieuse à la lanterne rouge.

Arlon – Oppagne 0-1

Borrey (0-1, 24')

Ethe – Assenois 3-5

Schmit (0-1, 5'); Coopmans (1-1, 39'), Aubois (2-1, 47'); Coopmans (3-1, 49'), Manand (3-2, 60'; 3-3, 63'; 3-4, 77'); Raguet (3-5, 81')