Nothomb s’en tire dans les arrêts de jeu

Bleid 2 – Arlon B 0

Renforcés par Dillembourg, Daoust et Rocca, Arlon B a tenu la dragée haute à la troupe de Kamel Bouzoubaa. "Sur base de l’équipe alignée et de ce qu’ils ont montré, cette équipe, à la bonne mentalité, ne mérite absolument pas de descendre", affirme le T1 des Pânis. À la 8', Julien Lacour a ouvert le score sur une tête plongeante sur un centre Khardoune. En début de deuxième mi-temps, le même Lacour a doublé la mise sur un centre en retrait. Bleid reste à un point de Nothomb avant de recevoir Aubange, alors que les joueurs de l’Attert se déplaceront à Arlon B.

Tintifontaine 0 – Châtillon 3

S’ils se retrouvent à l’échelon inférieur la saison prochaine, les Tintifontains, méconnaissables, se souviendront de Châtillon, Avec un 0 sur 6 contre les joueurs de Jean-Louis Michel, quasi condamnés, le bilan est catastrophique. "Un non-match, se lamente le gardien-coach Grégory Bodet. Quand on n’a pas le mental pour s’imposer contre les concurrents directs, on n’a probablement pas à revendiquer une place en P2. On a la peur au ventre, le moral dans les chaussettes, mais mathématiquement, tout est encore possible. À nous de nous relever." Châtillon, méritant, a ouvert le score à la 25' par Meister. Bodson et Boutenzal ont enfoncé le clou au 73' et 79'.

Meix/Virton B 0 – Saint-Mard 1

Le gardien et capitaine Saint-Mardois Valentin Vaguet a sauvé son équipe d’une bérézina. "C’est notre plus mauvais match de la saison, note Fabrizio Lepenne, le T1 visiteur. Je ne sais si on les a pris de haut, si on est fatigué, si Meix est meilleur que nous, mais nous n’étions pas bons." Ce succès au score Arsenal est quasiment synonyme de participation au tour final pour Saint-Mard. C’est Luca Di Felice qui a délivré la troupe de Vaguet en inscrivant le seul but.

Martelange 2 – Aubange 5

Très mauvaise affaire pour Martelange qui voit son concurrent direct Saint-Léger creuser le trou. Le parfum de la relégation se fait franchement sentir du côté d’Im Wohr. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Ardoisiers avec un but d’Urbain à la 20'. Mais quand la machine de Luis Lino se met en bonne marche, elle ne s’arrête plus. Koenig par deux fois, Dubru, Fabry et Bossenec ont alimenté le marquoir. Un but d’Amiri a à peine adouci la triste débâcle martelangeoise.

Saint-Léger 2 – Jamoigne 1

Les sentiments des joueurs léodégariens et de leur coach Jean-Claude Noël étaient mitigés au coup de sifflet final: "Heureux de remporter trois points qui assurent pratiquement le renouvellement de notre bail en P2, mais pas vraiment heureux de la manière qui s’apparente à un hold-up". Jamoigne aurait mérité de l’emporter. Mboyo avait ouvert le score pour les hommes de Fabian Lambot tout de suite après le démarrage de la rencontre. Vivien Guermann a égalisé en convertissant un penalty à la 20'.

Il a fallu une talonnade de Kister dans les arrêts de jeu pour offrir aux Canaris une victoire essentielle, mais pas vraiment méritée.

Vance – Tontelange a été remis.