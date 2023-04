Dans la lutte pour le maintien, la situation devient délicate pour Libramont, qui se retrouve désormais à six points de Herstal.

En déplacement à Raeren-Eynatten, les Libramontois n'ont pas eu voix au chapitre et s'inclinent sur un score de forfait. Et sans Charles Delmé dans les buts, le score aurait pu être bien plus lourd. Les Germanophones ont même manqué un penalty dans les arrêts de jeu.

Les Mauve et Blanc se retrouvent désormais à six points de Herstal. Les Liégeois ont vaincu sans trop de difficultés Givry sur le score sans appel de 6-1.

Meix, de son côté, réalise la mauvaise opération ce dimanche. Alors qu'ils avaient ouvert le score rapidement par Laurent, ils ont vu Durbuy égaliser sur un joli coup-franc de Kaba avant que Lumbaki ne donne l'avance aux visités au retour des vestiaires. Breda a égalisé immédiatement mais Lumbaki, à nouveau, a offert les trois points aux Rouge et Noir.

Mormont – Huy 2-0

Amrous (1-0, 27'; 2-0, 65')

Raeren – Libramont 5-0

Lauffs (1-0, 26'); Bong (2-0, 45'), Klauser (3-0, 73'); Gaillard (4-0, 77'); Di Nicola (5-0, 88')

Durbuy – Meix 3-2

Laurent (0-1, 7'); Kaba (1-1, 20'); Lumbaki (2-1, 53'; 87' 3-2); Breda (2-2, 55')

Herstal – Givry 6-1

Ljubic (1-0, 13'; 2-0, 20'); Wanderson (3-0, 28'; 4-1, 65'; 6-1, 80'); Kambuania (3-1, 50'); Karatas (5-1, pen. 75')