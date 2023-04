Les Mauves démarrent en force et ouvrent le score dès la troisième minute par Benjamin Raty. Liesnard égalise avant le quart d’heure, mais dans la foulée, Corentin Gillet convertit un penalty (2-1). Raty plante sa deuxième rose quelques minutes plus tard avant que Laffineur ne marque lui aussi des 11 mètres. C’est 3-2 après moins de 25 minutes.

Sur le synthétique, Libramont est plus à l’aise. Les hommes de Kevin Touillaux respectent les consignes à la lettre et plient la rencontre au retour des vestiaires par Okito Lokolo (4-2).

Bertrix 0 – Carlsbourg 4

Carlsbourg met fin à la belle série bertrigeoise et de quelle manière ! Dès la quatrième, Pochet fait sauter le verrou. Lucas Rézette plante un deuxième but sur penalty avant la pause.

En début de deuxième mi-temps, Sébastien Bays sort un penalty pour Carlsbourg. C’est le tournant du match car Perot, puis Modave, qui était monté sur un coup franc, donneront au score son allure définitive.

Neuvillers B 1 – Libin B 4

Victoire logique de Libin face à des Zèbres qui ont loupé trop de possibilités en première mi-temps et manqué globalement de métier et d’engagement, selon leur T1, Olivier Jacob. Lockman, Lothaire à deux reprises et Malundu ont secoué les filets de Neuvillers, qui a sauvé l’honneur par Gebka.

Warmifontaine 0 – Namoussart 1

Succès étriqué pour Namoussart dans ce match de bas de classement, mais qui lui permet de s’emparer de la dixième place au classement. Les Rouge et Bleu ont pu compter sur leur buteur maison, Junior Tene Talla, pour faire la différence.

Haut-Fays 8 – Orgeo B 1

Les Orangés signent le carton du week-end. Le marquoir n’affiche pourtant que 2-0 au repos, buts de Deward et Schmetz. Labiouse réduit le score sur penalty dès la reprise, mais Orgeo va s’écrouler. Deward (3), Gillet (2) et Smet infligeront une punition aux hommes de Ludovic Fontaine.

Bras 3 – Saint-Pierre 1

Les Bleus remportent le derby communal grâce à une deuxième mi-temps mieux maîtrisée. Jérôme Hotton ouvre la marque sur penalty à la 20’, mais Grosjean remet les deux équipes à égalité avant la pause. Debue monte au jeu et se met en évidence un quart d’heure plus tard en mettant Bras aux commandes (2-1). Et c’est un autre remplaçant, Pierre Hotton, qui pliera la rencontre dans le dernier quart d’heure.

Ochamps B – Petitvoir et Bouillon B – Sainte-Marie-Wideumont ont été reportés.