Après son récent 3/12, Neuvillers a retrouvé des couleurs sur le terrain d’une équipe de Paliseul qui doit toujours se méfier d’un retour de Rossignol. Si les joueurs de Jérémy Dominique, sans Lemaire, Rausch, Petitjean ou encore Murego pouvaient douter après les derniers résultats, ils ont rapidement su se mettre à l’abri ce vendredi en plantant trois buts dans la première demi-heure grâce à Putman (2) et Nicolas. Sur un terrain de plus en plus difficile, Neuvillers se contentera de gérer tranquillement les débats avant d’ajouter un dernier but dans le final. Déom récupère en défense et glisse à Nicolas sur le flanc. Aux trente-cinq mètres, le futur attaquant de Longlier tente sa chance. Le ballon lobe Nannan et termine au fond: 0-4. Avec ce doublé, Hugo Nicolas revient à cinq longueurs de Cyprien Blandin au classement des buteurs.

Grandvoir 0 Florenville 4

Si le déplacement à Grandvoir, sur un terrain pas évident mais totalement praticable, avait tout du piège pour Florenville, les hommes de Morgan Matz ont livré une solide prestation. Dès l’entame de match, Florenville prend le contrôle des opérations, mais la frappe de F. Blandin passe à côté. La reprise de la tête de Collette, sur une longue touche de Georges, connaît le même sort. Contraint au chômage technique, Manderrier se réchauffe en captant un ballon de Toussaint. Avant la pause, C. Blandin, seul entre le petit rectangle et le point de penalty a l’occasion de mettre Florenville aux commandes, mais le pichichi de la série envoie sur le parking.

En seconde période, rien ne change sauf l’efficacité de Florenville. Sur coup franc, Forget ne sort pas. Closse remet à Gomez qui pousse, du bras selon Grandvoir, le ballon au fond des filets (0-1). Le plus dur est fait pour Florenville qui voit Cyprien Blandin se heurter à la bonne sortie de Forget. Sur un coup franc, Lecler part dans la profondeur, efface Forget et place dans le but vide (0-2). Manderrier préserve sa cage inviolée sur deux essais de Bodet avant que Matz, après un bon travail de Blandin, et Bartel, à peine monté au jeu, ne fixent le score (0-4). Florenville reste en tête avec Libin, mais le RAF compte toujours un match de retard. Un match que Florenville disputera lundi prochain à Rossignol.

Corbion 2 Saint-Hubert 3

Succès important dans l’optique du top 5 pour Saint-Hubert. Sur un terrain compliqué, les Borquins pensent faire le plus difficile au premier acte en ouvrant le score via Claude, auteur d’une jolie frappe de l’entrée du rectangle (0-1). En seconde période, Corbion se montre plus insistant et sur penalty, Vialette égalise. Dominateurs, les Corbelots plantent même le deuxième but grâce à Van de Voorde (2-1). "Là, nous avons plusieurs occa sions pour tuer le match, commente Bertrand Gobert. Pendant une demi-heure, nous avons joué dans le camp de Saint-Hubert. Mais dans les dix dernières minutes, notre adversaire s’est réveillé et a poussé comme un fou." Un réveil tardif, mais suffisant pour Saint-Hubert qui voit Peltgen égaliser avant que Chardome, sur corner, ne donne les trois points aux siens (2-3). "Et Saint-Hubert touche même encore le poteau", glisse Bertrand Gobert. Notons aussi que Harouard a vu rouge après le match pour rouspétances.

Libin 4 – Rossignol 1

Succès logique pour Libin qui était privé de Zanelli pour cette partie. Après vingt-cinq premières minutes en mode mineur, Libin se réveille. Khelfi tente sa chance, mais Van Hoey repousse. Peu après la demi-heure, Khelfi est lancé en profondeur. L’attaquant passe devant son défenseur avant de placer (1-0). Le ballon à peine remis en jeu, Libin le récupère. Léonard insiste sur le flanc et centre. Renauld veut dégager, mais envoie dans ses filets (2-0). Rossignol tente de réagir, mais Herman trouve le poteau.

Au retour des vestiaires, Libin donne tout pour faire le break. Vanderheyden met au-dessus, Khelfi aussi. C’est finalement Zappala, après un ballon de Mays, qui plante le troisième. Vanderheyden se chargera du quatrième but en trompant Van Hoey après avoir crocheté son opposant (4-0). Dans le final, le jeune Tshimidi sauve l’honneur en suivant un coup franc repoussé par Nicolay.

Les duels entre Orgeo-Bercheux, Sainte-Ode-Wellin et Les-Bulles – Ochamps ont été remis.