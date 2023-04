Nothomb émerge dans les arrêts de jeu

Le match phare du week-end a tenu ses promesses. Mené jusqu’à neuf minutes du coup de sifflet final par Habay-la-Vieille, Nothomb a sauvé sa place de leader grâce à ses deux buteurs patentés (Mairlot à la 81’ et Klein sur penalty dans les arrêts de jeu). Vance-Tontelange a été remis. Pour la lutte pour le maintien, grosse surprise et catastrophe à Tintifontaine qui s’est fait étriller par Chatillon (0-3). Bleid s’est imposé au petit trot (2-0) contre la lanterne rouge Arlon B.

Division 2B

Neuvillers retrouve des couleurs

En déplacement à Paliseul, Neuvillers a renoué avec la victoire. Des doublés de Putman et de Nicolas, dont un superbe lob des 35 mètres, ont donné la victoire aux hommes de Jérémy Dominique. Ce dimanche, Florenville va devoir se farcir un périlleux déplacement à Grandvoir.

Division 2C

Une victoire pour la femme du président

Aye s’est imposé à Melreux grâce à un but de Lecaillié au premier acte. "Mais nous voulons surtout dédier notre victoire au président, Marc Maillen, qui a perdu son épouse dans la nuit de vendredi à samedi", indique Pierre Pirotte. Dans les autres rencontres, Gouvy a disposé facilement de Roy (3-0) grâce à un grand Quentin Paquay, auteur de deux buts et un assist. Dans l’autre match, Mageret s’est imposé à Houffaloise B (2-3).

Division 3A

Deux remises

Saint-Mard B – Sainte-Marie et Autelbas – Messancy B étaient au programme ; les deux matches ont été reportés.

Division 3B

Tout ce dimanche

Aucune rencontre n’était prévue samedi soir dans la série.

Division 3C

Le leader battu

Tellin, le leader, n’avait enregistré qu’une défaite jusqu’ici, le 16 octobre à Carlsbourg. Plus de cinq mois plus tard, les Tellinois ont de nouveau mordu la poussière (ou la boue plutôt) lors du sommet de ce week-end. Dans un match qui a démarré sur les chapeaux de roue, Libramont B menait 3-2 après 25 minutes seulement. Les joueurs de Thierry Moors ne sont jamais parvenus à revenir ensuite et c’est même Okito qui rendu une avance plus confortable aux Mauves. Tellin est toujours confortablement installé aux avant-postes, mais si Carlsbourg remporte les quatre matches de retard qu’il compte sur le leader, il reviendra à 3 points de celui-ci.

Division 3D

Bourdon perd des plumes

Déjà en difficulté la semaine passée, le leader Bourdon s’est incliné sur la pelouse de Mormont B (1-0). Trop nerveux, les Bourdonnais accusent la deuxième défaite de la saison. Un revers qui fait les affaires de Heyd. Après leur succès sans encombre face à Vecmont (4-1), les Sang et Or reviennent à trois points de la première place. Dans le dernier match de la soirée, Rendeux a empoché sa première victoire en 2023 à domicile face à Roy B (6-1). Un succès qui fait du bien au moral des hommes de Peter Borsu.

Division 3E

Des remises

Dans cette série aussi, les rencontres programmées en nocturne ont été reportées.