Les vingt premières minutes ont opposé des Novillois qui cherchaient à passer par Bauduin sur la droite et des Houffalois qui cherchaient à lancer leurs avants dans le dos des défenseurs. À ce petit jeu, les Noirs semblaient plus à l’aise, mais c’est le Rouge Guillaume qui profitait d’un bon centre pour déflorer la marque.

La seconde mi-temps a été vite marquée par une égalisation du gardien Wauthy sur penalty. Malgré les approximations techniques de part et d’autre, les Houffalois d’Aurélien Gomez tenaient le choc. La poisse continuait pourtant à leur coller aux basques. Déjà déforcés au coup d’envoi, les pensionnaires de Saint-Roch perdaient coup sur coup Clotuche, Freid et Guillaume, alors que Louvins restait sur le terrain avec une épaule meurtrie. "On n’a pas eu un blessé sérieux l’année dernière, soulignent les comitards houffalois. Cette année, on doit battre le record toutes catégories confondues."

Il a fallu mettre beaucoup de cœur à l’ouvrage pour rester en place et tenir le coup. Les Rouges parvenaient même à prendre l’avance par un Renquin courageux aux avant-postes. Joie de courte durée avec l’égalisation novilloise dans la minute qui suit.

Les deux équipes ont continué à viser la victoire sans se contenter d’un nul qui aurait cependant plus servi les intérêts novillois qu’houffalois. La délivrance est tombée pour les visités qui, la semaine prochaine, devront se passer, outre la flopée de blessés, de Chekkouri et Brisy, qui seront suspendus.

Quant aux Novillois, leur 0 sur 18, avec cinq défaites par un but d’écart, leur reste en travers de la gorge.

HOUFFALIZE: Louvins 6 ; Chekkouri 6, Henquinet 6, Clotuche 6 (29’, Renard 7), Brisy 6 ; Andrianne 5, Thonon 6 (89’, Trempont), Freid 7 (46’, Lhoas 6) ; Guillaume 6 (69’, Van der Cruys), Renquin 6, Brichet 5.

VAUX-NOVILLE: Wauthy 6 ; Berg 4, Picard 5 (75’, Paquay), Lejeune 6, Clemens 6 ; Soyer 6, Noël 5, Sagna 6 ; Vandenbergh 6, Hubert 6, Beauduin 7.

Arbitre: L. Dams. Assistance: 110

Note du match: 5

Cartes jaunes: Brisy, Andrianne, Henquinet, Chekkouri, Picard, Soyer, Thonon.

Carte rouge: Sagna (92’, 2CJ)

Buts: Guillaume (21’, 1-0), Wauthy (53’, sur penalty, 1-1), Renquin (77’, 2-1), Soyer (78’, 2-2), Van Der Cruys (82’, 3-2)

22’, Freid déborde Berg et centre pour Guillaume qui, avec flegme, évite le retour des défenseurs et bat Wauthy (1-0).

53’, Chekkouri laisse trainer involontairement son bras et touche le ballon. Penalty indiscutable transformé par Wauthy (1-1).

77’, centre de Brichet pour la tête de Renquin (2-1).

78’, corner de Sagna pour la tête de Soyer (2-2).

82’, sur un corner, Van der Cruys émerge opportunément d’un cafouillage (3-2).

90’, deuxième carte jaune pour Sagna, par ailleurs excellent, qui repousse Thonon après une faute.