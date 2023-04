Gomrée 5 Souvent en difficulté sur son côté gauche en première mi-temps

Blaise 6 Blessé à l’arrière de la cuisse et sorti très tôt dans le match.

T. Day 6 Très sobre, le prototype du joueur sans problème sur qui on peut compter, mais sans éclat.

Bechet 6 Il a repris le poste de Blaise avec détermination et conviction.

Evrard 6 Le déroutant Kaba était souvent dans ses parages, surtout en première mi-temps.

Limpach 5 Il a perdu la bataille de l’entrejeu avec ses collègues Laurent et Puffet.

Laurent 5 Souvent perdu, et pas assez présent dans les duels et la récupération des seconds ballons. Un beau but malin pour ouvrir le score.

Puffet 5 Il a essayé, mais sans beaucoup de réussite dans ses actions.

Jacques 4 Prestation transparente. Pas assez d’impact dans les offensives.

Breda 7 Le plus râleur et le plus dangereux des joueurs de Meix.

Dewalque 5 Beaucoup d’abnégation et de bonne volonté, mais sans aucune efficacité.