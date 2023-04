Harre-Manhay, la chance du champion ?

La seconde période ne va que dans un sens et l’égalisation tombe logiquement. Derrière, Manhay s’en remet à Nathanael Janssens, plus jeune joueur au coup d’envoi. Le gardien de 19 ans a sorti plusieurs arrêts déterminants. Au coup de sifflet final, les Verts ne comprenaient pas comment la victoire leur avait échappé et ils parlaient, à demi-mot, de la "chance du champion" des Manhaydois. "Nos tirs étaient cadrés, insiste l’entraineur nassognard Olivier Dambly. Mais à chaque fois, un pied, une main, le retour d’un défenseur ou une intervention du gardien a empêché le ballon de franchir la ligne. Nous ne sommes pas récompensés de nos efforts. Parfois, d’autres facteurs que le jeu entrent en compte dans l’issue d’un match. La ‘‘chance du champion’’ peut en faire partie…" Si personne ne l’avoue, Nassogne a fait une croix sur le titre.

Érezée, nouveau dauphin ?

Du côté de Harre-Manhay, le soulagement était de mise après une partie éprouvante. Sans fanfaronner, l’objectif était rempli: conserver huit points d’avance sur Nassogne à quatre journées de la fin. Ou plutôt sept points sur le nouveau deuxième, Érezée. Les hommes de Ludovic Lejeune gardent donc quelques jokers sous la main. "On a vu une équipe qui abattait sa dernière carte, Nassogne, face à une qui avait quelque chose à perdre, analyse l’entraîneur local. Nassogne aurait mérité plus. En deuxième mi-temps, on a fait face à un rouleau compresseur et on a dû jouer contre-nature en balançant des longs ballons. Enfin, savourons d’être en tête avec autant de points d’avance."

HARRE-MANHAY: Janssens 8 ; Schaffrath 5, Diouf 7, Pirlot 6, Habotte 5 (85' Lesenfants) ; El Ouardani 6, Bouzalmad 5 ; Pire 5 (60' Ako (72' El Ouaaliti)), Roberty 6, Lalloyer 6 ; Rasquin 6 (46' Marechal 5).

NASSOGNE: Ninane 6 ; Alie 6 (68', Pereira), Petrix 6, Gérard 5, Thomas 5 ; Knis 6, Diouf 6 ; W. Philippe 6, J. Philippe 7, S. Mustafaj 7 ; Fallay 6.

Arbitre: B. Gillet.

Buts: Rasquin (14', 1-0), Knis (52', 1-1 pen.).

Cartons jaunes: Bouzalmad, Habotte, Petrix, Mustafaj.

Assistance: 120.

14', Schaffrath botte un coup franc excentré à droite. Rasquin passe devant Diouf et touche juste ce qu’il faut (1-0).

51', l'arbitre voit un contact de Bouzalmad sur Knis dans le rectangle. Si Janssens touche le ballon, le médian se fait justice (1-1).