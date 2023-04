Et dire que les Sartois ont joué 64 minutes à dix…

Celle-ci commence juste avant la demi-heure, quand Memeti lance Boulangé en profondeur. Collignon, le suppléant de Labranche, déserte sa ligne et on voit l’accrochage arriver à 200 km. Bingo ! Le portier du Léo est en retard, il envoie au tapis la fusée sartoise et M. Fivet n’a d’autre choix que de désigner le point de penalty. Murtezi ne rate pas l’aubaine et inscrit, déjà, son deuxième but de la soirée.

Sept minutes plus tard, ce même Murtezi renverse pour Memeti. L’ailier sartois fait danser la polka à Gouard et centre à 45° pour Boulangé qui ne se fait pas prier. Le break est fait, mais les Spirous ne reculent pas. Une minute avant la pause, Boulangé dépose, à la régulière, l’infortuné Jacob, blessé (il sortira d’ailleurs à la pause), et s’en va crucifier Collignon. C’est 1-4 pour tout le monde, sauf pour M. Fivet, qui a vu une faute imaginaire dans l’aventure. "Boulangé ne me touche pas du tout", reconnaissait Benjamin Jacob au coup de sifflet final.

Mais il faudra bien plus qu’une exclusion et un but annulé injustement pour faire dérailler le TGV sartois, parti à toute allure (7 victoires de rang) vers la D3. Deux fois plus mobiles que leurs adversaires, avec une fratrie Burton qui court pour quatre dans le milieu, les Sartois enterrent le Léo peu après l’heure de jeu à la faveur d’un coup de génie signé Murtezi. À la suite d’un duel aérien, le maestro kosovar réceptionne le ballon et ajuste Collignon des 40 m. Du grand art, peu apprécié cependant par un Samuel Zune furieux de voir les Sartois enfoncer le clou alors que Julien Gouard était au sol. Difficile, cependant, d’en vouloir à l’artiste sartois, qui ne s’en était pas vraiment rendu compte.

Macoir, qui est plus rapide qu’il n’en a l’air, atténue l’addition à la 69’ en prenant Skoba de vitesse et en ouvrant le pied façon Thierry Henry (2-4). Mais pas de quoi faire tergiverser les Verts, qui profitent d’une nouvelle approximation de Collignon pour se redonner de l’air grâce à un Arnaud Burton déguisé en renard des surfaces (2-5).

Le feu d’artifice n’est pas terminé, il reste encore le bouquet. La volée fouettée de l’extérieur du pied de Vissers récoltera son lot d’applaudissements (2-6), tout comme le rush homérique de Macoir, parti de la ligne médiane, dans les arrêts de jeu (3-6). Une bien maigre consolation pour les supporteurs locaux, qui voient leur équipe favorite se rapprocher du précipice. Trois points sur 21 depuis la reprise, une moyenne supérieure à 3 buts encaissés par match en 2023: ce Léo-là file tout droit vers la P2.

Tout l’inverse de Sartois qui, non contents de s’imposer, voyaient leur plaisir décuplé par les partages de Longlier et de Gouvy. Que peut-il encore leur arriver ?

BASTOGNE: Collignon 4 ; Muller 4 (77’, Chisogne), Jacob 5 (46’, Lepinois 6), Gruslin 5, Gouard 5 ; Pignon 5, Dufays 7, Guillaume 6, Thierno 5 (54’, Hougardy 6) ; Tchinde 5, Macoir 7.

SART: Prince 6 ; Mehmeti 6, Skoba 6, Tilkin 7, Bodson 6 ; A. Burton 8, L. Burton 7 (80’, Barbette), Jacquet 5 ; Murtezi 8, Boulangé 7 (68’, Vissers), Memeti 7.

Arbitre: M. Fivet.

Assistance: 90.

Note du match: 8.

Cartes jaunes: Chisogne, Tchindé, Pignon, Dufays, L. Burton.

Carte rouge: Jacquet (26’, 2 CJ)

Buts: Murtezi (9’, 0-1) ; Guillaume (11’, 1-1) ; Murtezi (29’, 1-2 sur pen.) ; Boulangé (37’, 1-3) ; Murtezi (64’, 1-4) ; Macoir (69’, 2-4) ; A. Burton (76’, 2-5) ; Vissers (86’, 2-6) ; Macoir (92’, 3-6).