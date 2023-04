Durbuy fait appel après sa défaite sur tapis vert

Cela devient pathétique. Durbuy, sanctionné d’un score de forfait (5-0) sur tapis vert pour avoir aligné des joueurs non qualifiés le 8 janvier à Libramont (score final sur la pelouse: 3-3), a décidé de faire appel de la sanction. Dans un dossier contenant 21 pages (!), les Durbuysiens contestent la sanction qui leur a été imposée alors que la non-qualification de certains joueurs apparaît évidente. Et à Libramont, on commence à la trouver particulièrement saumâtre. Il faut dire que les dirigeants libramontois ont déjà été convoqués à plusieurs reprises à Cognelée dans le cadre d’une autre affaire liée à cette rencontre, pour de supposés propos racistes à l’encontre des Durbuysiens. "Je vous avoue que je sature et que je me demande ce que je fais encore dans ce football", commente le président libramontois Bernard Jacquemin.