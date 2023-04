Chaumont grappille, Gouvy gaspille

Mais le partage qui sanctionnait cette intéressante partie est plus conforme à la physionomie des débats, bien qu’il provoque de la frustration dans les deux camps. À Chaumont pour avoir gaspillé une avance de deux buts et à Gouvy pour avoir oublié de jouer pendant une demi-heure en début de match.

Un début de rencontre un peu comme celui de la Belgique à Cologne pour les Bleus, mis sur orbite par le but spectaculaire de Jonathan Schinckus. La fluidité du jeu des Bleus enchante la chambrée sauf les supporteurs orange qui voient leurs ouailles bien trop spectatrices et comme chloroformées.

Le but de l’élégant Zitella va heureusement rééquilibrer le débat. Sous l’impulsion des inusables Burton et Delvaux, les hommes de Bertels entrent enfin dans la partie et retrouvent un peu la maîtrise du match. Et, dès la reprise, le but initié par Burton et réalisé par Georis va leur insuffler une confiance retrouvée qui les rendra maîtres du débat en seconde armure.

Dominants dans le jeu, certes, mais incapables de concrétiser une réelle occasion de but face au rideau défensif efficace des Bleus. Et pire, ce sera Chaumont qui se ménagera une occasion 4 étoiles, mais un importun rebond ne permettra pas à Schinckus de réaliser le hat-trick qui s’offrait à lui.

Donc on en restera là, Chaumont, après avoir fait le gros dos, accueillera le coup de sifflet du très bon Maxime Collard avec un certain soulagement.

Petit à petit, les Bleus, avec leur récent 4 sur 6, voient le maintien se profiler. Pour les Oranges, le titre n’est désormais plus qu’une chimère. Mais cela, Bertels l’avait compris depuis belle lurette !

CHAUMONT: Goosse 6, Wautelet 6, Reyter 6, Mahoux 5, Marthus 6, Mathot 5 (66’, Wattiaux 5), Jor. Schinckus 7, Vieuxtemps 7 (91’, Marotte), Noppe 6 (75’, Bouchat), Jon. Schinckus 7, Hinck 7.

GOUVYY: Regnier 5, Andrianne 6, Gillard 6, Devillet 6, Schmitz 6 (67’, Geurde 5), Delvaux 7, Burton 7, Zitella 7 (77’, Cardoso), Adam 6, Grommen 6 (77’, Georges), Georis 7

Arbitre: M. Collard

Cartes jaunes: Devillet, Wautelet, Reyter, Mathot, Vieuxtemps, Jon. Schinckus.

Assistance: 80. Note du match: 7

1’, frappe des 40 m de Jonathan Schinckus qui surmonte un Regnier que l’entraîneur local avait vu trop avancé (1-0).

18’, superbe enchaînement: Hinck décale Marthus qui déborde à droite et adresse un caviar à Schinckus pour son doublé (2-0).

28’, Zitella percute subtilement en contre pour battre Goosse (2-1).

46’, Burton lâche une fusée que Goosse ne peut que repousser: Georis est à la bonne place (2-2).