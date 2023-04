Heyd 4 – Vecmont 1

Vecmont fait bloc et seul Talbot parvient à trouver la faille dans le dos de la défense avant la pause (1-0). Dès la reprise, Cambron se fait justice sur penalty (2-0). À peine monté au jeu, Henricot ajoute sa pierre à l’édifice (3-0), mais est imité par E. De Potter (3-1). Henricot émerge une seconde fois d’une fin de partie décousue (4-1).

Rendeux 6 – Roy B 1

Premier succès des Rendeusiens en 2023. Les Roligris se créent pourtant leurs premières opportunités. S’ils sont menés par Mathieu (1-0), ils réagissent par Salmin (1-1). Paradoxalement, l’égalisation booste Rendeux qui fait le break avant la pause via Ivaldi sur penalty et Lerusse de la tête sur coup franc (3-1). Gjoni, Delhasse et Cornet sur penalty participent aussi à la fête (6-1).

Bomal 3 – Houmart 2

Un derby toujours compliqué que les Bomalois ont finalement bien négocié. Ponthir déverrouille le marquoir à la 20' (1-0) et Breynaert égalise juste avant la pause (1-1). "Notre première mi-temps était légère, mais nous avons été plus cohérents après", analyse l’adjoint local Jean Haid. Biquet remet les siens aux commandes sur un penalty, léger pour certains (2-1). Réduit à dix pendant la dernière demi-heure après l’exclusion de Collin, Bomal fait tout de même le break par Shehu et ne craint donc pas la réalisation en fin de partie de R. Bodson (3-2).

Bande 0 – Odeigne 6

Les joueurs visiteurs menaient déjà de trois buts au quart d’heure via Heine et deux fois Moschetti (0-3). J. Monfort sale l’addition juste avant la pause (0-4). L. Monfort et Fagnant participent à la fête après les citrons (0-6). Malgré la physionomie du match, les Odeignois tiennent à souligner l’esprit sportif et accueillant des Bandurlains. L. P.

Harre-Manhay – Champlon et Nassogne B – Oppagne B ont été remis.