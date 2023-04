Tout redevient possible pour Virton

S’ils avaient le don, par le passé, dans leur course au titre ou au maintien, de passer à côté des montres en or qui s’offraient à eux, les Virtonais n’ont pas renoué avec leurs vieux démons cette fois. En venant à bout de Lommel, pendant que le Standard et Genk mordaient tous deux la poussière, les hommes de José Jeunechamps se relancent complètement dans la course au maintien. Mieux, ils ont même désormais leur sort entre leurs mains puisqu’ils doivent encore affronter le SL16 et Genk.