Sart décroche ses poursuivants et se rapproche du titre

En effet, au cours d'un match assez terne et pauvre en occasions, les Longolards n'ont pas su remporter les trois points contre Messancy. Un peu plus au nord, Gouvy, mené 2-0 après seulement vingt minutes, a su rebondir pour décrocher au moins un point contre Chaumont. Tout profit pour les Spirous qui, grâce à leur plantureux succès en terres bastognardes malgré une infériorité numérique pendant une heure, décollent en tête du classement avec hui points d'avance sur Gouvy, son plus proche poursuivant.