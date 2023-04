BJ Libramont 0 – GSI Verviers 4

Rien ne va plus chez les Libramontois. Toujours en quête d’un succès depuis quatre mois, ils se sont inclinés face au 10e du classement et voient désormais leur 6e place menacée par deux voire trois équipes. "Nous n’avons pas été bons ni guère dangereux face à un adversaire qui n’avait pourtant rien d’un foudre de guerre, regrette Kevin Touillaux. L’équipe se sent abandonnée depuis le président a pris du recul. Même le coach (NDLR: Cédric François) ne vient plus. Nous sommes en mode autogestion. Vendredi, c’est l’entraîneur de l’équipe B, Yunus Gezel, qui a donné un coup de main pour nous coacher et Damien Diez, joueur de cette même équipe, est venu compléter notre groupe. Le club n’est pas mort, on a l’intention de repartir du bon pied lors de la prochaine campagne, mais là, on attend clairement la fin de saison." Les Ardennais doivent encore disputer trois rencontres, toutes face à des équipes mieux classées.

Division 3C

Tintigny 11 – Ottamans Verviers 3

Un succès plus aisé que prévu des Gaumais face au 5e du général. "Les Verviétois n’étaient que cinq, privés de plusieurs titulaires", précise Thomas Day. De surcroît, ils ont concédé trois buts au cours des cinq premières minutes, signés Lenoir, Laurent et T. Day. Le match était plié, Tintigny n’avait plus qu’à dérouler. Toujours leaders par points perdus (avec une unité et un match de moins que Dison, vainqueur de Gedinne), les Gaumais seront sacrés, pour leur première saison en nationale, s’ils remportent leurs trois derniers matches. Ils se rendront à Anhée (6e), puis recevront Aubel (7e) et Stavelot (11e).

Anhée 3 – Sainte-Ode 4

Si les Ardennais nourrissaient pas mal de craintes avant d’aborder ce déplacement en effectif réduit (mais tout de même six joueurs expérimentés du groupe), ils ont parfaitement maîtrisé la partie et empoché un succès qui leur assure mathématiquement le maintien puisque Fallais, lanterne rouge, n’est plus en mesure de les rejoindre. Ils se sont fait un peu peur cependant puisque c’est l’équipe locale qui a ouvert le score, sur un centre dévié, alors que Sainte-Ode s’était ménagé quelques grosses occasions avant cela. "Mais on a égalisé rapidement, puis on s’est détaché à 1-4 à la reprise, précise Donovan Hinck. Anhée n’a fait 3-4 qu’à l’ultime minute. On est content d’assurer le maintien, mais cette saison restera une déception car avec notre noyau, on n’aurait jamais dû batailler dans les eaux troubles du classement."

Étalle 5 – BV Mont 8

Les Stabulois gardent un avantage suffisamment rassurant sur la lanterne rouge, mais regrettent de ne pas avoir pu assurer leur maintien mathématiquement vendredi. Et pourtant, ils menaient 5-2 à la 35’, face à l’avant-dernier du classement ! Un avantage certes un peu flatté alors, mais les Gaumais maîtrisaient toutefois les échanges et semblaient filer vers le succès. Tout s’est écroulé cependant quand les visiteurs sont revenus à 5-3. Dans une fin de partie à sens unique, ils ont totalement renversé la situation face à des Gaumais déboussolés et chez qui l’absence d’Arnould, meilleur buteur de la série (36 buts) a sans doute pesé. Dans les rangs adverses, Jordan Mayanga, l’ancien footballeur de Champlon et Marloie, a fait forte impression. Auteur de trois roses, il rapplique à quatre longueurs d’Arnould au classement des goleadors.