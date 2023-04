Pas d’exploit pour Neufchâteau B qui, déforcé, a dû courir après le score. "C’était fort en face, mais ce n’était pas trop fort, juge Sébastien Dejardin. Mais nous n’avons pas su contrer Cointe de manière assez efficace." Directement embêtés par Malpas, dix points d’affilée, les Chestrolais sont rapidement dans les cordes: 16-7. Hawley, Loir et Dejardin évitent à l’écart de prendre des proportions plus importantes: 27-17 après dix minutes. Plus costaud, Cointe gardera la maîtrise du match de bout en bout, en accentuant son avance: 49-39 au repos et 67-50 à la demi-heure. L’écart grimpera même au-delà des vingt points (80-59) avant que Neufchâteau ne rapplique légèrement dans le final. "Nous sommes parfois revenus à sept points, mais jamais plus bas. Et à chaque fois, Cointe remettait quelques paniers, dit Sébastien Dejardin. Il nous reste trois matches, nous devons en gagner encore au moins un."

Régionale II

Brainois 69 – St-Hubert 80

Un succès sans importance pour Saint-Hubert, mais qui donne un petit

coup de pouce à Arlon. Et pourtant, à la pause, tout le monde faisait la grimace chez nous. Après une entame partagée (13-13, 17-19), Saint-Hubert avait vu Brainois passer la seconde pour mener 41-33 au repos. "J’avais décidé de faire tourner en première période sans pour autant faire de cadeaux, dit Bastien Gilain. Après douze minutes, mes douze joueurs étaient déjà montés au jeu." Plus frais après le repos, Saint-Hubert va passer devant en fin de troisième quart-temps (54-55) avant de s’imposer 69-80. "Une fois que nous sommes passés devant, nous avons bien senti que Brainois n’aurait pas les ressources pour revenir."

Genappe 92 – Arlon 60

Arlon espérait prendre de l’air. C’est raté. "Rien n’allait, peste Aurélien Tiberghien. Nous n’avons pas mis d’intensité défensive et quand c’est comme cela, nous avons du mal de l’autre côté. Il faut aussi dire que Genappe a eu énormément de réussite." D’entrée de jeu, Genappe, qui a planté dix bombes sur le match et qui a joué en individuel quarante minutes, fait le trou: 27-9. Arlon équilibre les échanges dans les vingt minutes suivantes, mais sans vraiment revenir (68-47) avant de craquer dans le final: 92-60. "Il faudra créer une surprise contre un gros ? Oui, mais nous le savions. Pour nous, chaque match est une finale ", dit Aurélien Tiberghien. L’autre mauvaise nouvelle est la victoire de Liège B dans le derby face à l’Union Liège.