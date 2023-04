Rochefort est champion ; Habay peut nourrir des regrets (vidéo)

Les hommes de Samuel Petit l’ont montré en s’imposant à l’aller. Ils l’ont à nouveau prouvé samedi soir, principalement durant un premier acte qu’ils maîtrisaient face à des Marcassins quelque peu inhibés par l’importance de l’enjeu.

Lecomte (coup franc à ras du poteau), Molinari (coup de tête à côté sur corner) et Copette (frappe écartée de justesse par Bernard) auraient même pu ouvrir le score sans que les joueurs rochefortois et les deux milliers de supporters qui avaient rejoint le Parc des Roches puissent y trouver à redire.

La formation locale cherchait alors à trouver trop rapidement son target-man Mathieu Cornet et concédait trop d’espaces dans une zone transitoire que les Habaysiens maîtrisaient plutôt bien.

Le but inscrit dès la reprise par Ouedraogo, sur la première véritable occasion rochefortoise et au cœur d’une arrière-garde un peu trop laxiste sur ce coup-là, allait cependant tout changer. Libérés, les Rochefortois, qui n’avaient besoin que d’un point pour être sacrés, jouaient alors un cran plus haut et contenaient plus efficacement les incursions gaumaises malgré l’exclusion de Geurde à l’heure de jeu pour une intervention fautive sur Ajavon.

Marvin Étienne sur son premier ballon

Malgré sa supériorité numérique, Habay n’allait plus laisser l’impression de pouvoir remettre en question le verdict d’une rencontre assez fermée dans l’ensemble. Et, comme un symbole, le néo-champion allait une fois de plus afficher le froid réalisme qui l’a conduit tout en haut de tableau lorsque le Marchois Marvin Étienne catapultait au fond des filets son tout premier ballon de la partie.

Le succès, et le titre, rochefortois, ne faisaient alors plus de doute et il ne restait aux acteurs qu’à attendre l’ultime coup de sifflet de M. Chaspierre et au kop rochefortois qu’à enflammer un peu plus un stade copieusement garni.

Valider le ticket au plus tôt

"Je pense que la sortie de Simon Poncelet a déséquilibré notre entrejeu tandis que le premier but a libéré Rochefort, analysait, après-coup, Samuel Petit tandis qu’un impressionnant feu d’artifice illuminait le Parc des Roches. Dans la dernière demi-heure, on n’avait pas vraiment l’impression qu’on jouait à onze contre dix. C’est dommage parce qu’on a montré de belles choses en première mi-temps et à la pause, on aurait mérité de mener. Mais je dois féliciter Rochefort pour son réalisme et sa grande maturité. Maintenant, nous devons nous remobiliser car les matches qui arrivent seront tout sauf faciles (NDLR: Libramont, Aywaille, Richelle, Mormont). Certes, nous sommes en bonne voie pour le tour final, mais c’est préférable d’assurer notre ticket le plus tôt possible."

Poncelet commotionné

Simon Poncelet a dû quitter le jeu au repos, contraint et forcé. Après avoir pris le ballon en plein visage et quasiment à bout portant avant même le milieu de la seconde mi-temps, le médian défensif habaysien n’a pas vraiment retrouvé ses esprits. Il a joué jusqu’au repos, mais dans le vestiaire, il est apparu quelque peu groggy. "Il ne savait plus trop où il était, il ne savait même pas le score", ont confié ses équipiers. Il a dès lors été conduit en ambulance à l’hôpital de Marche afin de passer des examens. Il a pu quitter la clinique vers 1 h du matin et rentrer chez lui, véhiculé par Jean-Philippe Houard, un membre du comité habaysien.

ROCHEFORT: Lentz ; Lazitch, Monmart, Bernard, Senga (75’, Thomas) ; Remy, Geurde, Saïd (86’, Cherdon), Akwasi ; Ouedraogo (70’, Étienne), Cornet (88’, Mathieu).

HABAY-LA-NEUVE: Bartholomé ; Vialette, Jaspierre, Reyter, Ansion (70’, Déom) ; Poncelet (46’, Toussaint), Lecomte, Ajavon (70’, Gillet), Copette (60’, Serwy), Molinari ; Léonard.

Arbitre: G. Chaspierre.

Assistance: 2 000.

Cartes jaunes: Senga, Molinari, Lazitch, Cornet, Bernard.

Carte rouge: Geurde (62’).

Buts: Ouedraogo (48’, 1-0), Étienne (72’, 2-0).

Note du match: 6.

48’, sur un centre de Saïd, le ballon arrive un peu trop facilement dans le petit rectangle habaysien et Ouedraogo ne manque pas l’aubaine (1-0).

72’, sur un corner de Saïd, Bartholomé intervient des poings, mais repousse le ballon un peu trop faiblement ; Étienne, qui vient d’entrer, le reprend de volée du pied gauche et l’envoie à ras du piquet (2-0).