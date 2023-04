Rochefort émerge en seconde période et monte en D2

Les troupes de Sam Petit étaient pourtant plus dangereuses en seconde période. Mais le but d'Ouedraogo, après la reprise, a orienté l'issue de la rencontre. Les Rochefortois ont, en effet, pris l'ascendant en seconde période. Le but du Luxembourgeois Marvin Etienne, sur sa première touche de balle à la 70e, a scellé l'issue de la rencontre.