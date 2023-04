Pour le BCCA Neufchâteau, c’est play-in ou c’est déjà fini

Voici dix jours, Neufchâteau avait facilement battu Kontich (100-82), avec un excellent Mathis Bizimana, qui ne sera pas là ce samedi. Et Bizimana en moins, c’est un bel apport venant du banc que l’équipe n’a plus. À moins que Marc Hawley ne modifie son 5 de base: "Je pense que je vais être obligé de mettre un joueur du 5 de base (Démoulin) à la place de Mathis sur le banc. On a besoin de ce punch et de cette vitesse de quelqu’un du banc. Donc Simon Hissette sera dans le 5 de base. En plus, Kontich est costaud à l’intérieur. Le physique de Simon fera du bien en début de match. "

Pour Simon Hissette et Alexis Pierre, c’est peut-être le dernier match en vert et blanc. "Forcément, c’est dans un coin de la tête, glisse Alexis Pierre. Je pense que Waregem jouera à fond, pour préparer les play-in au mieux. On verra. Sinon, tant pis. Notre saison est réussie et on peut être fier de cela. Le maintien est largement atteint. On a quand même gagné pas mal de matches. Alors qu’on a disputé tout le 2e tour sans Dekeyser et sans Simon Bizimana. Et au 1er tour, j’ai raté quelques matches et Raph (Dubois) aussi. Là, quoi qu’il arrive, une grosse fête est prévue. Une trentaine de supporters viennent avec nous dans le bus."