La zone rouge après les Diables rouges pour Castagne (+ news de nos expatriés)

Un assist, mais une cruelle défaite pour Castagne Auteur d’un bel assist sur un centre en retrait qui a permis à Pereira d’ouvrir la marque pour Leicester à Crystal Palace, Tim Castagne (qui retrouvait un poste à droite après un intérim de quelques semaines à gauche) a cependant vécu une fin de match cruelle, les Londoniens émergeant dans les tout derniers instants (2-1). Les Foxes, qui n’ont pris qu’un point sur les six derniers matches, retrouvent ainsi une place de descendant, à un point d’Everton, premier relégable. Et pour Castagne, c’est un retour à la dure réalité de la Premier League après deux belles victoires avec les Diables rouges. L’Arlonais avait notamment signé une solide prestation face à l’Allemagne.

Siquet – Henen: deux flancs droit aux prises Le CS Bruges a pris la mesure de Courtrai (2-0) avec un Hugo Siquet à nouveau présent offensivement sur son côté droit. Le Famennois aurait même pu signer le 3e but des siens, mais le gardien l’en a empêché. En face, David Henen faisait son retour après une blessure. Le Florenvillois est entré après le repos, comme latéral droit également, mais sans pouvoir changer le cours des choses.

Cachbach: une demi-heure dans la tourmente Déjà bien cuites depuis longtemps, les carottes serésiennes sont désormais complètement grillées après la déroute devant Gand (0-5). Mathieu Cachbach est entré pour la dernière demi-heure d’un match à sens unique, alors que le score final était déjà quasiment acquis (c’était 0-4). Timothy Martin est resté sur le banc, Valentin Guillaume, désigné comme 19e homme, est donc resté en tribune.

Emond sur le banc Le Standard s’est imposé aisément à Ostende (1-3) où la différence était faite après moins d’une demi-heure. Renaud Emond n’a pas quitté le banc.

Déom toujours aux soins C’est sans Déom, toujours en revalidation depuis sa blessure encourue le 10 février contre Malines, qu’Eupen s’est incliné devant Anderlecht.

Moris et l’Union aux forceps Impuissant sur le but qu’il a encaissé (un tir imparable au ras du poteau) et peu sollicité par ailleurs, Anthony Moris a bien cru que l’Union allait laisser filer des points face à Saint-Trond. Mais les Bruxellois ont inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Guillaume François, lui, est resté sur le banc.