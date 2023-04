Dans une course réunissant 420 concurrents âgés de 35 à 80 ans, voire plus, l’athlète de l’AC Dampicourt a fait la course en tête durant les sept derniers kilomètres et il a devancé le Français Mehdi Akaouch, premier des plus de 40 ans, de 6 secondes. Le deuxième de la catégorie M35, l’Allemand Patrick König, a terminé à plus d’une minute du Gaumais qui, il y a 3 semaines à Gand, était déjà devenu champion de Belgique de semi-marathon en masters, en 1 h 06.39.

L’été dernier, à Tampere (Finlande), Justin Mahieu avait pris la 4e place lors de l’édition précédente de ces Mondiaux pour masters. Mais il n’avait pas caché qu’il se sentait très en forme avant de rejoindre la Pologne. Et il l’a prouvé sur le bitume.

Cinq médailles pour l’ACD

Son titre s’ajoute aux deux autres sacres remportés par la Virtonaise Claire Joannès dans la catégorie des plus de 75 ans (hauteur et pentathlon). Et aux deux médailles d’argent d’une autre Virtonaise, Géraldine Davin, au marteau et au marteau lourd, en plus de 45 ans. Une bien belle moisson donc pour le club de Dampicourt.