Brault n'encaisse toujours pas, mais Longlier doit se contenter d'un point

Et de six ! Si même la meilleure attaque de la série ne parvient pas à planter un but à Jeffrey Brault, on se demande qui parviendra à trouver l’ouverture face à un Longlier dont l’organisation défensive ferait pâlir certaines écuries du niveau supérieur. Inviolable depuis 588 minutes, Jeffrey Brault a vu son équipe enchaîner une sixième clean-sheet. "Une telle série, cela ne m’est jamais arrivé dans ma carrière, avoue le portier de Longlier. C’est évidemment une énorme satisfaction. Mais je ne suis pas tout seul. C’est grâce à toute une équipe. Et je peux compter sur des mecs comme Fourny et Cravatte devant moi. J’espère que cela va évidemment durer le plus longtemps possible. Mais je ne cache pas que j’aurais préféré encaisser un but et prendre les trois points."