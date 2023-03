Je pense que l’équipe va enfin mieux. Rien n’est joué, il nous reste des gros matches et je suis persuadé que nous pouvons battre n’importe quelle équipe. Le souci, c’est l’étroitesse du noyau. Et nous sommes plusieurs joueurs sous la menace d’une suspension. Imaginez une blessure et deux mecs suspendus en même temps, je ne sais pas comment fera le coach. Cela risque de nous pénaliser pour ce sprint final. Quand vous voyez déjà que nous avons dû jouer une mi-temps à dix la semaine dernière. Cela ne m’était jamais arrivé, mais le coup tactique du coach a bien failli payer. Enfin, ce n’était pas contre Longlier qu’il fallait prendre des points. Par contre, il faudra engranger contre La Roche.

Au prochain carton, vous serez suspendu. Vous y pensez sur le terrain ?

Oui, cela trotte dans la tête. Je sais que cela peut être handicapant pour l’équipe. Mais à certains moments, quand tu es dans l’euphorie du match, tu n’y penses pas.

Pour Freylange, serait-ce une bonne chose de se maintenir ?

Bonne question. Avec les départs qui s’officialisent petit à petit, je ne sais pas qui va rester. Et il faut être clair, je pense que personne ne restera. Je ne vois pas quel joueur du noyau resterait. Le club va devoir reconstruire une équipe, que ce soit en P1 ou en P2. Il ne faut pas se leurrer, une nouvelle ère débutera à Freylange et je pense que les années qui arrivent ne vont pas être faciles.

Mais avec tout ce qui s’est passé cette année, comment attirer des joueurs à Freylange ?

Je ne sais pas. Mais cela va être compliqué. Ce sera aux dirigeants de gérer cela.

Votre papa est dans le comité. Depuis que vous avez annoncé votre départ, il vous adresse encore la parole ?

Oui, oui. Il ne veut que mon bien et il voit bien que je devais partir et que je me sentirai mieux autre part.

Avez-vous envisagé de rester ?

Pas vraiment. Cela aurait été compliqué de continuer.

"Bon pour mettre les vaches, pas pour jouer au foot"

Vous avez pris du plaisir cette année ?

(Il réfléchit longuement). C’est difficile à dire. En tout cas, si j’en ai pris, c’est vraiment très peu. Je retrouve un peu de plaisir depuis trois ou quatre matches, mais trois ou quatre matches, dans une saison, ce n’est rien. Là, nous avons retrouvé un semblant de dynamique, nous avons décroché quelques victoires et cela se passe mieux. Mais cela n’efface pas tout ce qui s’est passé avant.

Finalement, ce qui arrive à Freylange, c’est la faute de qui ?

Je pense que c’est la faute de tout le monde et qu’il ne faut pas pointer une seule personne. Les joueurs ont aussi leur part de responsabilité. Nous n’avons quand même pas été très performants depuis l’entame de la saison hein ! L’ancien coach a peut-être aussi commis des erreurs dans son recrutement, en ne veillant pas à garder un groupe étoffé et homogène. Bref, du président à n’importe quel joueur du noyau, tout le monde est coupable.

Vous avez annoncé rejoindre Assenois. Pourquoi ce choix ?

Déjà, je vais retrouver Lucas Thiry. Il m’a convaincu, il m’a expliqué comment leclub vivait à Assenois et j’ai eu pas mal de messages de plusieurs gars du noyau. Moi, j’ai besoin de retrouver un groupe, de la sérénité et venir au football pour prendre du plaisir. Et si c’est en P2, ce n’est pas grave. Je veux avant tout retrouver le plaisir de jouer.

Au niveau des installations, vous allez passer de la cave à l’hôtel cinq étoiles…

Ah là, c’est clair que cela va me changer. À Freylange, ce n’est plus possible. Vous avez vu les rebonds. Le terrain est idéal pour mettre des vaches, mais pour jouer au football, on repassera.