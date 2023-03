Presque deux mois plus tard, Vaux-Noville fait partie des équipes qui doivent faire attention à ne pas descendre même si l’annonce de Givry, qui n’alignera pas d’équipe en P1 la saison prochaine, donne quelques apaisements aux Novillois. "Je ne regarde pas trop ce qu’il se passe plus haut, mais oui, j’ai lu qu’il y aurait au maximum cinq descendants en P2, commente Michaël Picard. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut croire que le maintien est dans la poche. Des points, nous devons encore en prendre pour pouvoir vraiment commencer à respirer. Parce que derrière, je vois que cela rapplique à toute vitesse. Et la pression, nous l’avons, nous ne pouvons pas dire le contraire."

Mais que s’est-il passé en quelques semaines pour que Vaux sente le spectre de la descente dans son cou ? "Bonne question. Je pense quand même que nous avons manqué de réussite à certains moments. Les matches face à Ethe et Arlon par exemple, nous ne devions jamais les perdre, assure le capitaine de Vaux-Noville. Mais en même temps, prendre sept buts contre La Roche et Chaumont, dans des matches à six points, ce n’est pas permis. Si le coach a poussé une gueulante pendant la semaine ? Non, pas vraiment, même s’il était assez remonté après la première période face à Chaumont dimanche dernier. Et il avait raison. Mais le match s’est déjà un peu joué au moment du toss. Je l’ai perdu et Chaumont a été intelligent en jouant avec le vent. Je suis à Vaux depuis des années. Je peux vous dire que quand vous devez jouer contre le vent, vous galérez pour remonter le ballon. C’est quasiment mission impossible. Nous en avons encore eu la preuve dimanche. Et après le repos, nous n’avons plus vu Chaumont. Ils ont une action et cela donne un but. Je suis persuadé que si le match dure encore dix minutes, nous ne perdons pas. Mais bon, nous l’avons perdu même si nous avons affiché un meilleur visage après la pause. Il faudra garder ce visage samedi."

Le match de samedi sur les hauteurs d’Houffalize risque en tout cas d’être un tournant dans la fin de saison de Vaux-Noville. Un succès à Saint-Roch et il faudrait une catastrophe pour que Vaux bascule. Une défaite par contre et les Houffalois reviendraient à quatre points, tout en comptant une rencontre de retard. "Est-ce plus important de gagner ou de ne pas perdre samedi ? De gagner. Avec un point, tu n’avances pas, observe Michaël Picard. Il faut gagner. Et Houffalize doit se dire la même chose. Ce ne sera pas un match facile."

Un sur six face à La Roche, trois sur six face à Bastogne et Chaumont, zéro sur trois face à Houffalize. Vaux a la fâcheuse tendance à ne pas parvenir à enfoncer le clou face aux concurrents directs. "Mais ce n’est pas propre à cette saison. Chaque année depuis que je suis à Vaux, c’est la même histoire, raconte le défenseur central. Chaque fois que nous jouons des gros, nous livrons des bons matches. Mais dans des rencontres face à des écuries à notre portée, nous foirons complètement. Combien de fois n’avons-nous pas laissé filer la bonne opération ? À croire que jouer une équipe derrière nous au classement, cela nous coupe les jambes. Un problème à faire le jeu ? Non, même pas. C’est juste une question d’envie. Or, en P1, l’envie, cela fait tout. Tu peux aligner les meilleurs jours de la série, si tu n’as pas envie, tu ne gagneras rien."

Les deux séances par semaine commençaient à le peser

Si plusieurs joueurs ont déjà prolongé l’aventure avec Vaux-Noville, Michaël Picard n’en fait pas partie. Et ce jeudi soir, il a annoncé à ses dirigeants qu’il partirait. Pour rejoindre Sainte-Ode, en P2. "J’avais le cœur gros au moment d’annoncer la nouvelle au comité, indique Michaël Picard. Ce qui me freine, ce sont les entraînements. Quand tu joues en P1, tu dois suivre les deux séances sur la semaine. Et à mon âge, je dois bien avouer que j’ai parfois mal un peu partout. Je n’ai pas nécessairement envie de faire la saison de trop. Mais j’ai quand même envie de continuer à jouer dans une bonne équipe de P2, où je pourrai peut-être m’entraîner une seule fois par semaine."

Et cette équipe, ce sera donc Sainte-Ode où Michaël Picard retrouvera notamment Jérôme Clément et les frères Tibesar.