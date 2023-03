Menacés en D3: Libramont a le programme le plus corsé

En Division 3 ACFF, Durbuy et Givry n’échapperont pas à la relégation, c’est quasiment une certitude. Le 3e ticket de descendant se jouera donc entre Libramont (20 pts, 25 m.), Herstal (23 pts, 26 m.) et Meix (27 pts, 26 m.). Et, a priori, il ne devrait pas y avoir de barragiste dès lors que la situation des clubs wallons en Nationale 1 est favorable.