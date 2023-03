Sainte-Cécile ne se cache pas pour la saison prochaine

"J’avais mis un bloc défensif en place qui a plutôt bien fonctionné puisque tout le monde faisait les efforts. Et puis, en plus d’être en place, on est réaliste puisque sur les deux occasions on parvient à marquer une fois."

C’est dans le second acte qu’Habay fera sauter le verrou des visiteurs.

"Habay était plus fort que nous. Malgré quelques décisions arbitrales que je conteste. Mais Habay est solide et n’a pas volé sa victoire. "

Annoncée dans les premières places au début de saison, la troupe de Jacquemin pointe à la 10e place avec 22 unités et est loin de ses objectifs. "On avait réalisé des transferts après une saison compliquée en P2 l’année passée, pour justement retrouver directement le haut de tableau. Mais on a rencontré quelques complications, surtout pour le poste de gardien ce qui fait que ça ne s’est pas déroulé comme on l’aurait voulu. Des joueurs ont oublié que le foot ne se jouait pas que le week-end. Qu’il faut une présence aux entraînements pour créer un groupe compétitif. "

Alors que la fin de saison approche, le T1 annonce déjà la couleur pour l’année prochaine en étant actif sur le marché des transferts. Malgré les départs de Chauffour et Tymanyk vers Bouillon, le club va compenser ces absences avec notamment l’arrivée d’Adel Meddah, qui vient accompagné de Recep Turc. Le jeune portier Alexis Legrand en provenance de Les Bulles, sera lui aussi un atout majeur pour la saison qui arrive.

"Il est clair que nous avons des ambitions pour l’année prochaine. On veut impérativement retrouver le Top 4, nous mettons les choses en place pour, c’est pour ça que nous voulons encore faire quelques renforts", avant d’ajouter. "Nous avons quelques pistes pour le poste de T1 également, puisque je prendrai un peu de recul en ce qui concerne le poste d’entraîneur, tout en restant disponible pour le club."