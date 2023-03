Rooms et Ortwerth au chevet de Meix-le-Tige

Pascal Gilles, l’actuel président de Meix qui dépanne comme joueur vu le manque d’effectif a évolué avec Michael Rooms du côté de Fouches comme le rappelle ce dernier: "On s’entendait super bien à Fouches où on jouait ensemble en P2 avec Pascal. C’est pourquoi j’ai proposé à Fabrice qui avait démissionné de ses fonctions de président de Rachecourt, quelques mois avant ma démission du poste d’entraîneur de venir avec moi proposer notre aide au comité de Meix. Ils ont écouté nos arguments et ont accepté notre proposition. La réunion a duré près de trois heures."

Des terrains remis à neuf

Le projet communal de complexe sportif prenant du retard, les Méchois évolueront à nouveau sur le terrain devant la buvette comme le détaille Michael Rooms: "Une société va venir refaire entièrement le terrain A. Il va être retourné et semer à nouveau. Le terrain d’entraînement qui présente l’avantage d’être parfaitement plat va être élargi et allongé de deux mètres afin de correspondre aux normes."

Au niveau sportif, les mauvais résultats de cette saison ne font pas peur à l’ancien coach de Witry: "Je suis allé voir deux fois l’équipe contre Halanzy et Messancy B. Il y a un manque d’effectif. Je tire mon chapeau aux joueurs. Il faut un mental d’acier pour accepter les défaites tous les week-ends et revenir la semaine suivante en sachant qu’on ne sera pas onze. Le but est d’éviter le forfait définitif qui coûterait très cher au club. J’ai dit aux joueurs de voir cela comme un entraînement. "

Michael Rooms ne souhaite pas fixer d’objectifs pour la nouvelle saison: "On s’est planté avec Fabrice en pensant jouer le Top 5 avec Rachecourt la saison dernière. Le but est de reprendre du plaisir et de développer un jeu fluide. On n’aura pas zéro point. On a les joueurs pour faire quelque chose de bien."