Les cinq matchs à ne pas rater ce week-end

3. Harre-Manhay – Nassogne (2C) Harre va-t-il plier définitivement le championnat ce dimanche ? Il en a l’occasion. Il faudra pour cela que la bande à Ludovic Lejeune envoie son plus proche poursuivant au tapis. Vainqueurs à l’aller et invaincus depuis seize matchs, les Nordistes poseront neuf orteils et demi en P1 s’ils s’imposent sur le terrain de Manhay face à des Verts qui comptent déjà huit longueurs de retard. On attend la toute grande foule pour ce sommet, qui sera précédé d’un repas.

4. Autelbas – Messancy B (3A) Si le titre est promis à Toernich, la lutte pour la deuxième place n’est pas terminée. Troisième avec quatre points de retard sur son adversaire du jour, Autelbas peut continuer à y croire. Quant à Messancy B, il n’a pas droit à l’erreur s’il veut figurer parmi les quatre meilleurs deuxièmes de P3 en fin de championnat.

5. Libramont B – Tellin (3C) L’autoritaire leader de la série, Tellin, n’a plus perdu depuis le 16 octobre. Son brevet d’invincibilité risque toutefois d’être mis à rude épreuve sur le terrain synthétique de Libramont, face à des Mauves qui n’ont abandonné que cinq unités à domicile depuis le début de championnat. Les Libramontois se doivent, eux, de gagner s’ils veulent conserver un petit espoir de terminer à la deuxième place. Il y a peut-être un coup à jouer ce week-end dès lors que Carlsbourg, le dauphin de Tellin, se rend ce dimanche à Bertrix, qui reste sur dix matchs sans le moindre revers.