Mathieu Zanelli (Libin) Zelezny (ancien champion olympique du javelot, pour les non-initiés), Zelensky ou Zanelli: tout est histoire de frappes à longue portée. Ne dites plus Zanelli, mais Cannonball Z !

Défenseurs

Olivier Schmit (Meix) Sa 3e carte rouge déjà cette saison, ajoutée à cinq jaunes. Dans la famille Schmit, on est boucher de père en fils. Certains dans la vie professionnelle, d’autres sur le terrain…

Thomas Schroeder (Ochamps) Deux reprises salvatrices en fin de match. Et Grandvoir qui croyait qu’une bâche géante suffirait à le mettre à l’abri.

Frank Giunta (Givry) Sifflet en bouche, il lui a fallu des années pour se hisser en D1 amateur. Balle au pied, seulement quelques semaines pour passer de la réserve à la D3 ACFF. Et on s’étonne encore qu’on manque d’arbitres ?

Médians

Léa Hatert (Sainte-Ode) Le paradoxe du week-end: deux buts signés Hatert et c’est toute une équipe qui prend son envol.

Paulo Chambel (Athus) On dit généralement des Portugais qu’ils excellent en maçonnerie. Ce n’est donc pas le petit mur tontelangeois qui risquait de l’effrayer.

Henri Doyen (Ochamps B) Un but du droit, un gauche, un de la tête. L’épaule et le genou, c’est sans doute pour le prochain match.

Attaquants

Loïc Martin (Toernich) Comme quoi, il n’y pas que "La Clairière" qui faisait de la distribution par douzaines le week-end passé.

Samuel Muller (La Roche) Un but moche, mais qui rapporte gros. Dans les années 70, les fans du Bayern, et les autres, appelaient ça "un but à la Müller".

Mike Lodriguez (Petitvoir) Trois buts, un assist, un penalty provoqué pour une victoire 5-1. À 32 ans, Magic Mike n’a pas encore effectué sa dernière danse. Il reste capable de donner quelques déculottées.

Abdoulaye N’Diaye (Freylange) Après le walking football (ou foot en marchant), né en Angleterre en 2011, Éric Picart et N’Diaye proposent le sitting football. Pas sûr qu’il aura le même succès.