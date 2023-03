Jordens: "Je me suis proposé comme coach pour rigoler"

"Depuis la rencontre contre Bomal, même si nous l’avons perdue, la mentalité a changé. Les joueurs sont plus solidaires et respectent mieux mes consignes. Je sens que la sauce est en train de prendre. Après, j’apprends aussi de semaine en semaine."

Apprendre, c’est un euphémisme. Avant de reprendre l’équipe début 2023, Cyril Jordens n’avait aucune expérience comme coach. L’ancien Melreusien est arrivé aux Quatre Bras de Lignières cet été pour jouer avec l’équipe A. Cependant, suite à un problème administratif, il ne pourra pas jouer de la saison. L’arrière-gauche s’entraîne alors pour garder la forme, et c’est là qu’il entend que le comité cherche un coach pour prendre l’équipe B suite au départ de Vincent Mathieu. "En rigolant, j’ai dit que je voulais bien le faire et on a fini par me le proposer."

À 28 ans, le néo-coach n’a jamais suivi un cours d’entraîneur. Il s’inspire donc que ceux qu’il a connus du côté de Melreux.

"Surtout de Jacques Boutay et de Thibault Collard : ce sont des modèles desquels j’essaie de prendre exemple."

À Bourdon la saison prochaine

Si les débuts sur le petit banc ont été un peu poussifs, Cyril Jordens se sent de plus en plus à l’aise dans son nouveau rôle.

"J’aime mettre des choses en place à l’entraînement et voir qu’elles se concrétisent en match. Et l’aspect leadership me plaît aussi : j’ai toujours eu un côté grande gueule."

Malgré un sentiment positif, cette première expérience de coach se terminera dans quelques semaines. Cyril Jordens va reprendre le rôle de joueur du côté de Bourdon.

"Mais je me suis pris au jeu. Je pense que je vais démarrer les cours d’entraîneur et, pourquoi pas, reprendre une équipe de jeunes."

Avant de quitter Roy, le coach ne compte pas terminer la saison en roue libre. Objectif: aller chercher Odeigne, trois petits points devant les Roligris.