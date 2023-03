Running: Mourad Makaci, deux records juste à temps

Le 18, Mourad Makaci, 41 ans, s’est offert un nouveau record, sur marathon cette fois et à Rome. En 2 h 37.58, il a amélioré de près de deux minutes un chrono réussi à Berlin (2 h 39.50). Dans la capitale italienne, il a terminé 34e sur 5 805 partants et même premier dans la catégorie des 40-44 ans. "Je n’ai pas choisi Rome par hasard. C’est une date qui me convenait car juste après, j’ai commencé le Ramadan, confie-t-il. Je jeûne pendant 40 jours. C’est impossible d’être performant dans ces conditions."

Un accident de voiture

Celui qui est comptable au Grand-Duché a donc battu ses records juste à temps. Et ces chronos sont pour le moins remarquables de la part de quelqu’un qui n’a chaussé sa première paire de baskets que sur le tard. "Il s’agissait de mon 6e marathon, précise-t-il. Après un un premier disputé à Paris en 2019. Je jouais au tennis et au tennis de table, une discipline dans laquelle j’ai été C2. Mais j’ai dû arrêter les sports de raquette après un accident de voiture il y a six ans. Je ne peux plus tendre complètement un bras. Je jouais aussi au football, à Neufchâteau puis à Longlier. Mais j’étais toujours blessé et j’ai préféré arrêter. J’ai débuté la course en 2017, en allant avec des connaissances sur les allures libres de Gaume."

Ses derniers progrès, Mourad Makaci les attribue à plusieurs éléments. "Je suis plus rapide depuis que je vais sur la piste de Bertrix pour travailler mes allures, indique l’Ardennais aux origines algériennes, qui élabore lui-même ses entraînements, sur base d’un programme déniché sur le net. J’ai aussi acheté un tapis de course qui m’est très utile quand j’ai moins de temps ou qu’il fauit trop mauvais. Je peux encore aller plus vite. Mais mieux que 2 h 35, ce sera difficile. Il faudrait que je fasse plus de 100 km par semaine pour cela. Et que je m’entraîne avec un coach comme Justin Mahieu par exemple, dans un groupe performant. Mais je n’en ai pas vraiment le temps."