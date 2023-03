Les Chestrolaises s'inclinent à Huy et devraient rester quatrièmes

Si Neufchâteau est en tête en début de match grâce notamment à plusieurs paniers de Bruyns (10-11), Huy termine le premier quart-temps devant: 17-15.

Neufchâteau égalise à 19-19 et s’accroche (25-22) avant de prendre six points de suite et de rentrer aux vestiaires avec un retard de neuf points: 33-24

Si Henket marque les trois premiers points du deuxième acte, Huy plante deux bombes et fait passer l’écart au-dessus de la barre des dix points ; 39-28. Une bombe de Denève relance Neufchâteau (41-34), mais Huy ne tremble pas. Bastin plante cinq points et De Keyser ajuste à distance: 49-38 (10’).

L’écart se stabilisera autour des dix points durant les dix dernières minutes et Neufchâteau connaît sa quatrième défaite en six sorties face aux autres équipes du top 4.

Quatrièmes, les Chestrolaises, qui iront à Charleroi dimanche, devraient retrouver Huy dans quelques semaines pour la demi-finale des play-off.

Par quart-temps: 17-15, 16-9, 16-14, 16-13.

Neufchâteau: Leblanc 6, Laurant 4, Laurent 4, Vanbelle, Denève 5, Guiot 2, Duquenne, Jacquemin 4, Henket 14, Bruyns 8, Antoine 4.