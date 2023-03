Guillaume François: "C'est très frustrant les jours de match"

Guillaume, c’est difficile de goûter pleinement à la belle aventure saint-gilloise quand on a un temps de jeu aussi réduit ?

Disons que je vois les choses de deux façons. D’un côté, on vit à nouveau une saison incroyable, des expériences assez fantastiques dans une ambiance qui est toujours au top. De l’autre, effectivement, mon temps de jeu a sérieusement diminué, je fais le maximum pour me tenir prêt, mais c’est assez frustrant au moment des matches. L’an passé, j’avais joué davantage, j’étais même titulaire en début de saison.

Cela signifie que Karel Geraerts vous accorde moins sa confiance que Felice Mazzu ?

Non, pas nécessairement. Il essaie même de me donner du temps de jeu à d’autres postes. Je suis ainsi rentré en attaque récemment. Il mise parfois sur mon expérience en fin de match pour aider à tenir un résultat. Mais je dois me contenter de ça et je ne pense pas que ça va changer en play-off.

Est-ce parce que votre niveau de jeu aurait baissé ?

Non, je ne crois pas. Mon niveau physique est toujours le même, je pense. Il reste correct même si j’enchaîne moins les matches. Mais la concurrence est un peu plus vive cette saison et Bart Nieuwkoop (NDLR: le titulaire au poste de latéral droit) se maintient à un niveau très élevé, surtout ces dernières semaines. Je me contente de la portion congrue, mais je le répète, le jeu en vaut la chandelle parce qu’on vit à nouveau des moments incroyables.

"J’estimais avoir ma place"

Avec un programme plus chargé cette année, puisque l’Union bataille aussi sur le front européen, on aurait pu penser que vous auriez davantage d’occasions de vous illustrer. Mais c’est l’inverse qui s’est produit puisque vous n’avez pas été repris sur le listing européen communiqué à l’UEFA en janvier. Un gros coup sur la tête, on imagine ?

Oui, c’est sûr, d’autant qu’on ne vit pas une telle aventure chaque année. J’avais pris part aux poules, j’ai été titulaire une fois (NDLR: contre Malmö), je suis entré à deux ou trois reprises et j’estimais avoir ma place dans le groupe européen, d’autant que j’ai toujours été sur la feuille en championnat. Ce fut une très grosse déception.

Un choix que le coach a justifié comment ?

Sur la liste, vous pouvez mettre 21 noms et quatre autres de joueurs formés au club. Nous étions 25 pour ces 21 places. Entre la première liste européenne, communiquée en été, et celle de janvier, d’autres joueurs sont arrivés et l’entraîneur a opéré ses choix en fonction des profils dont il jugeait avoir besoin. Maintenant, l’histoire est tellement belle que c’est d’autant plus frustrant. Cela aurait pu être l’affaire de deux matches (NDLR: contre l’Union Berlin), puisque nous n’étions pas les favoris, et on n’en parlait plus. Mais ça se prolonge et j’avoue que c’est très difficile à vivre les jours de match.

Quel est le secret de l’Union pour se maintenir à un tel niveau malgré l’enchaînement des rencontres ?

Un esprit de groupe au top, une gestion physique au top également. Et Karel s’est aussi inspiré de Felice Mazzu pour faire confiance à l’autodiscipline d’un groupe assez mature. Maintenant, il est clair que les choses sont toujours plus faciles lorsque vous enchaînez les victoires.

L’an passé, en haut de tableau, vous étiez dans la peau du chassé ; cette fois, dans celle du chasseur. Est-ce que cela signifie que vous abordez les choses différemment ?

Non, pas pour l’instant. On gère la phase classique de la même manière que l’an passé. Et on va arriver aux play-off dans des conditions assez semblables. C’est là qu’il faudra montrer qu’on a emmagasiné de l’expérience et mieux gérer les choses.

Diplôme UEFA-A

Pour en revenir à votre situation et à votre temps de jeu, vous pourriez envisager un départ en fin de saison si vos statistiques ne s’améliorent pas ? Parce que vous n’êtes pas dans la situation d’un gamin de 20 ans qui peut se permettre de se montrer patient…

Je ne suis pas non plus en toute fin de carrière, quand on veut exploiter au maximum ses dernières occasions de jouer. J’évaluerai la situation en fin de saison. Il me reste un an de contrat. Je me plais dans ce club et quand j’ai resigné pour deux ans, l’idée d’une reconversion, ici, a été envisagée. On verra, la porte est ouverte pour la suite et le coach me voit toujours dans son projet.

Quand vous parlez de reconversion, ce serait au sein du staff ?

Je suis en tout cas des cours d’entraîneur. Si tout va bien, j’aurai le diplôme UEFA-A l’an prochain. J’aime la façon dont le club fonctionne, mais on sait aussi que tout peut aller vite en football. L’an dernier, le club a su garder une grande partie de ses cadres, mais sera-ce encore le cas cette fois dès lors que les performances de l’Union ne passent pas inaperçues en Europe ? Même Karel Geraerts pourrait susciter les convoitises. Je le répète, on fera une évaluation en fin de saison.

Les sixtes et les kermesses

Guillaume François était à Marloie samedi, pour assister à la rencontre qui opposait les Famennois à Herstal et surtout voir à l’œuvre son frère Pierre-Antoine, de retour depuis peu, après une opération des croisés. «Je trouve qu’il s’est bien débrouillé, observe le joueur de l’Union. Ce n’est pas si simple de jouer libéré après une aussi longue absence. Il a suivi une revalidation sérieuse sous la houlette de Paul Minon, un kiné qui faisait partie du staff de Virton lorsque j’y jouais et qui travaille à la clinique du sport à Jambes.»

Redescendu en Nationale 1 lorsqu’il a rejoint Virton (et précédemment aussi avec le Beerschot), le natif de Champlon envisage-t-il de reculer de quelques échelons en fin de carrière pour évoluer aux côtés de son frangin? «J’en meurs d’envie, répond-il sans hésiter. Le rêve, c’était même de jouer avec mes deux frères, mais Maximilien a arrêté et se consacre désormais au padel. Maintenant, l’idée de redescendre, en D3 ACFF par exemple, me paraît compliquée. Je ne sais pas si je pourrais m’y adapter ni combiner cela avec la reconversion que j’envisage (lire ci-contre). Mais il reste toujours les tournois de sixte et les matches de kermesse (rires). Ou le futsal, mais il faudrait alors demander à Pierre-Antoine de ne pas célébrer ses buts… (NDLR : c’est de cette manière, lors de la finale provinciale de futsal, qu’il s’est déchiré les croisés en mai dernier).»