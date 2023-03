Le club est très bien structuré, ambitieux et se donne les moyens. Dans la province, les possibilités d’évoluer en D3 ne sont plus très nombreuses. Et Habay est certainement la meilleure équipe à cet échelon actuellement.

Vous avez été surpris que le club vous contacte alors que vous évoluez dans une équipe de Freylange qui lutte pour son maintien en P1 ?

Le club m’a visionné, me connaît d’avant aussi, donc je ne peux pas dire que c’est une énorme surprise. C’est surtout une chance pour moi de remonter en D3 ou en D2, on ne sait jamais. À 30 ans, certains redescendent déjà parfois de division, moi, je suis ambitieux, j’ai envie de me donner à fond pour ce nouveau défi. Il est difficile de dire non à un tel projet sportif. C’est du haut niveau à tous les étages à Habay, sur le terrain et en dehors. Je connais les Copette ou Lamotte avec qui j’ai évolué à Hostert ; je sais que je vais me plaire.

"Sauver Freylange"

Habay dispose déjà d’un solide noyau et continue à se renforcer, vous ne craignez pas la concurrence ?

Pas du tout. J’ai évolué trois saisons et demi en BGL, au Grand-Duché. Ce sont aussi des noyaux conséquents. La concurrence ne peut que tirer le groupe vers le haut. S’entraîner à 7-8 ou à 25, ce n’est pas la même chose.

Cela va vous changer de Freylange.

En effet. Mais je suis quand même content de jouer. Nous avons une belle bande de copains, on se donne à fond, par fierté, pour notre amour-propre. On veut absolument se sauver. Si on atteint cet objectif, on pourra nous donner une médaille (rires). Mais j’adore bosser avec Éric Picart et je me donne à fond quand je suis sur le terrain. J’ai joué plusieurs fois sur une jambe, je ne veux pas lâcher l’équipe. J’avais une contracture qui m’a empêché de jouer le week-end dernier, mais je serai là pour l’important duel face à La Roche.

Nous sommes tous prêts pour la fin de championnat avec l’idée de partir la tête haute avec le maintien. On ne va rien lâcher. En débarquant à Freylange, j’ai pu diminuer la dose d’entrainements tout en continuant à jouer. Je ne voulais pas rester à l’arrêt.

Finalement, pourquoi avez-vous quitté Hostert et le foo grand-ducal ?

J’ai été mis dehors en octobre après une dispute avec le coach. Il s’agissait d’un jeune entraineur allemand, le courant n’est jamais passé et il y a eu un clash.