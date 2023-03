Bertrix laissera la pression à Carlsbourg

"Comme nous avons disputé le tour final la saison dernière, nous visons une place dans le Top 5 pour faire au moins aussi bien. Après Carlsbourg, nous aurons notamment Tellin et Ochamps B au menu. Que de gros matches mais nous laisserons la pression aux autres."

Un peu comme lors de la campagne écoulée, les Bertrigeois ont manqué leur premier tour. Après 15 journées, ils n’avaient pris que la moitié des points mis en jeu.

Dix matchs sans revers

"Fin novembre, nous avons arraché un point miraculeux à Bras (2-2), où nous n’étions que 12 et sans gardien. Nous avons eu un déclic."

Depuis lors, neuf victoires et un nul. "Durant la trêve hivernale, nous avons repris plus tôt que certaines équipes et joué plusieurs amicaux en janvier. Nous avons ensuite poursuivi la spirale positive", poursuit-il. Bertrix devra néanmoins faire sans son joueur-entraîneur, Julien Fries, qui est également le meilleur buteur, la saison prochaine.

"Il ne sera pas facile à remplacer. On s’attendait à son départ même s’il ne nous en a parlé qu’une fois un article paru dans la presse."

Pour le remplacer, les Baudets ont décidé de confier les rênes à Nicolas Roset, pour qui ce sera une première expérience en tant que T1. Il sera secondé par Thomas Luis.

Au niveau du mercato entrant, rien n’a encore filtré. Dans l’autre sens, Julien Fries emmènera deux joueurs à Saint-Pierre, Mattéo Roset et Sean O’Donnell.