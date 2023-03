Un Lommel emmené par un Bram Schelkens des grands jours, qui a réalisé la plus grosse performance individuelle contre le BCCA cette saison, avec 41 points à son actif. "C’est une belle équipe, mais samedi, c’était surtout une très belle individualité, note Pierre Geubel. Au match aller ? Schelkens avait fait un bon match. Il avait mis beaucoup de lancers francs et inscrit une vingtaine de points. Mais d’autres joueurs étaient aussi sortis du lot. Là, c’est lui qui a fait le match pour Lommel. J’ai été impressionné. Il a vraiment eu beaucoup de réussite."

N’y avait-il quand même pas moyen de mieux défendre sur lui ? "Si, je pense, répond l’ailier chestrolais. On aurait pu défendre autrement, d’autant qu’il y avait juste lui à tenir. On aurait dû l’empêcher d’avoir la balle. Quand il l’avait, c’était très compliqué de l’arrêter sans commettre de faute. Mais ce n’est pas non plus un extraterrestre. Nick Tomsick, à Courtrai, est bien plus fort que lui. Il sait tout faire. Lui, c’est le meilleur shooteur de la série."

À Kontich sans Bizimana

Pour décrocher son ticket pour les play-in, Neufchâteau doit gagner à Kontich ce prochain samedi et les Ardennais ont également besoin d’un coup de main de Waregem, assuré de finir en tête, qui doit s’imposer à la maison, face à Limburg.

À Kontich, ce ne sera pas si simple. Les hommes de Marc Hawley ont battu facilement les Anversois jeudi dernier (100-82). Mathis Bizimana avait sorti le grand jeu (30 points, 13/16 aux tirs) et en face, Kontich s’était aligné sans l’un de ses meilleurs éléments, Anthony Chada, blessé au pied. Ce samedi, Bizimana ne sera pas là. Alors que Chada, lui, pourrait effectuer son retour. Voilà qui pourrait faire pencher la balance dans l’autre sens.

"Je m’attends à un match difficile, avance Pierre Geubel. Déjà, c’est chez eux et dans une salle où ce n’est jamais facile de jouer. C’est leur dernier match, ils auront à cœur de terminer par une victoire. En plus, ils savent que c’est un match important pour nous. Et si on perd, c’est Limburg qui se qualifie, donc une autre équipe du nord du pays… Cela peut vite devenir un match tendu et compliqué jusqu’à la fin."

Bizimana absent, c’est de la taille et une rotation en moins sous l’anneau. "Je passerai certainement quelques minutes sur le poste 4 pendant le match, glisse l’ailier chestrolais. Cela ne me dérange pas. J’ai quand même pas mal joué à ce poste-là depuis que je suis à Neufchâteau."

Et le coup de main de Waregem ? Pierre Geubel n’y croit pas: "Moi, je pense que Waregem ne gagnera pas. Pour différentes raisons. D’abord, Waregem est assuré d’être à la 1re place et de jouer les play-in. Je pense que le coach va faire tourner son effectif et c’est normal. Ce match n’a pas d’importance pour eux, à part pour rester dans le rythme. Mais les play-in, c’est la semaine suivante, de toute façon. Pour les joueurs de Limburg, c’est le match de la saison, ils vont y aller à 200%. Et ils ont leurs chances. Le mental, la détermination, ça va sûrement faire la différence."