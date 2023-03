Les joueurs et joueuses ont été sélectionnés par les coaches des équipes de nationale, régionale et de P1. En messieurs, les capitaines, c’est-à-dire Hugo Deneve (Neufchâteau) et Medhi Araujo, les deux joueurs les plus plébiscités, ont composé leur équipe.

On retrouvera, avec Deneve: Nicolas Sturam, Tom Guischer, Aaron Harvey, Alexis Pierre (Neufchâteau), Simon Lamy (Rulles), Arnaud Chalon, Thibaut Piette (Libramont), Antoine Noël (Saint-Hubert) et Yoann Bernard (Arlon).

Quant à Araujo, il a choisi comme équipiers: Loïc Pirotte, Rodolphe Legros (Saint-Hubert), Kaï Hawley, Mathis Bizimana, Pierre Geubel (Neufchâteau), Vladimir Vukovic (Arlon), Grégory Fisch (Athus), Martin Braet et William Giberti (Musson).

Les équipes seront coachées par Bastien Delepine (Musson) et Michaël Raimond (Athus).

En dames, ce sont les coaches Thomas Celant et Mathieu Fivet qui ont composé leur équipe. Thomas Celant: Auriane Chartry, Mahé Lemaire, Lisa François (Arlon), Laura Henket, Périne Deneve, Charlotte Leblanc (Neufchâteau), Romane Dumay, Cynthia Hutlet (Rulles), Pauline Mairlot (Fratin) et Jo-Ann Frauenkron (Libramont).

Mathieu Fivet: Elodie Jacob, Anna Fivet, Charlotte Donnez, Clémence Laffalize (Rulles), Manon Guiot, Perrine Laurant (Neufchâteau), Angélique Charlier, Alicia Giberti, Jana Bouilllon (Libramont) et Louna Stiernon (Fratin).

Vingt-quatre rookies

Pour les rookies, ce sont les coaches, Antoine Noël et Emeric Heneffe, qui composeront les deux équipes sur place, le jour du All Star Game.

Ils choisiront parmi Mathieu Diderich, Logan Gaillard (Athus), Nicolas Loir, Igor Martin, Arthur Jamar (Neufchâteau B et C), Matteo Halloy, Arthur Smet (Tintigny), Julian Antoine, Dimitri Jacquemin (Fratin), William Posteau, Thomas Brice (Libramont), Mathis Van Bemten, Florent Bilocq, Nathan Kneveler (Arlon A et B), Eliott Bodeux, Romain Bours (Chantemelle), Arthur Wauters, Owen Leenman, Thomas Fisch (Musson), Maxence Henriot, Hugo Lambert (Rulles), Mathis Angé (Habay), Théo Pierret et Théo Burton (Saint-Hubert B).