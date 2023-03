Basket: François Jehasse de retour à Arlon

"Que l’équipe se maintienne en régionale ou qu’elle descende en P1 au terme du championnat, François sera avec nous la saison prochaine, se réjouit le futur coach Julien Basse. Je suis très content. Pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs de la P1 cette saison. Il jouera à l’aile. Il pourrait dépanner aux postes 4 et 5 en cas de besoin, mais ce n’est pas le but. Il est très bon en un conte un, il a une super vision du jeu. Je pense qu’il pourrait mettre 25 points par match, mais ce n’est pas ce qu’il cherche. Il prône le jeu collectif et il est complet, ça me plaît. Il prend aussi de la place en défense, avec sa grande envergure, et cerise sur le gâteau, il est encore jeune et il s’intégrera parfaitement dans le groupe, qu’il connaît déjà."