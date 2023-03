Je regarde toujours vers l’avant. Je connais très bien Sart et je pense que les Sartois seront champions. Ils m’ont surpris, j’avais pointé Gouvy ou Freylange en début de saison, mais les premiers surpris, je pense que ce sont les Sartois eux-mêmes.

Et Arlon alors ? L’objectif du vestiaire, c’est le tour final. Et l’objectif du club ?

Oui, on aimerait disputer le tour final. Mais je pense que monter cette année en D3 amateurs, ce serait illusoire.

La montée n’est donc pas dans vos plans ?

Non. Pour monter, il faut que les infrastructures s’améliorent. On a déjà l’éclairage, on est content. On a bien été aidé par la Ville d’Arlon. Et on a une bonne équipe technique qui s’occupe des terrains. Mais c’est un travail en profondeur. Si on se qualifie, on jouera quand même le tour final à fond. Sans aucun frein. Et si on va au bout, on montera. Et le club assumera. Mais je pense que ce sera difficile d’aller au bout.

Où en est votre noyau pour la saison prochaine ?

On est bon. Il y a trois départs: Dillenbourg (Vaux-Noville), Moutschen et Lamotte (Habay). Une arrivée actée, mais je ne peux en dire plus pour le moment. Et deux jeunes seront intégrés au noyau, en plus d’Édouard Davies. Pour moi, c’est lui la solution pour remplacer Moutschen dans l’axe. C’est un joueur talentueux. Et il a un jeu totalement différent de Quentin Lejeune, mais complémentaire.

Un mot sur le départ de Robin Moutschen, l’un de vos meilleurs jeunes ?

Il a 17 ans, c’est un super jeune, qui fait une belle saison. On est content pour lui. Il ne faut pas être jaloux de sa réussite. Il va jouer à un niveau supérieur, on lui souhaite tout le meilleur. Et Habay ne sera peut-être qu’une étape. Qu’il reste deux, trois ans là-bas, et il peut encore jouer plus haut par la suite. Pour nous, c’est une fierté.

Votre fiston Antoine sera de retour ?

Il revient du Mexique début juin. Il fera la préparation et le début de championnat, jusque fin septembre. Puis il part à Londres pour ses études.

Plusieurs joueurs sont indécis, notamment les frères Hausman et Poncelet. Vous comptez sur eux ?

Poncelet, je ne pense pas qu’il soit indécis. Les Hausman, oui, on compte sur eux. J’espère qu’ils vont rester.

Que pensez-vous du choix de l’entraîneur ?

C’est moi qui l’ai choisi, en concertation avec Guy François. C’est le bon choix, pour du long terme. un gars humain, sympathique, qui a les qualités qu’il faut. On le soutiendra. Et de toute façon, ce ne sont pas les joueurs qui choisissent le coach.

Vous, à la base vous veniez pour cinq ans avec certitude. Vous restez toujours à la tête du club ?

Oui. En effet, on avait dit, avec Guy, qu’on venait pour relancer le club en 5 ans. Lui refaire une santé financière. Et relancer l’école des jeunes. Disons que c’était un contrat à durée indéterminée, avec une durée minimale de cinq ans. J’en suis à ma sixième année. Tout est bien sur le plan financier, on reste un club familial, l’école de jeunes se porte de mieux en mieux et on intègre des jeunes dans l’équipe première, tout va bien.