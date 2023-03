Laura Henket espère voir des Chestrolaises plus tueuses ce mercredi à Huy

Un scénario qui se répète pour Neufchâteau qui oublie toujours de se mettre à l’abri. "C’est systématique, note Laura Henket. Comment je l’explique ? Oh, nous sommes trop gentilles, il nous manque cette mentalité de tueuses. À de nombreux matches, nous avons eu quelques frayeurs alors que nous aurions dû prendre vingt ou trois points d’avance. Une fois qu’on prend dix points, on se relâche. Or, dix points en basket, ce n’est rien du tout."

Samedi, tout était pourtant réuni pour que Neufchâteau garde son avance puisque les Cinaciennes ont joué à six, sans un coach sur le banc. "Alors que nous, nous étions à douze, dit la pivot de Neufchâteau. Jill Van Merbeeck devait coacher et jouer en même temps à Ciney, cela demandait de l’énergie. Nous aurions dû enfoncer cette équipe. Je n’ai pas compris ce qu’il s’était passé. Nous avions dix points d’avance quand j’ai regardé le marquoir. Une minute après, j’ai regardé à nouveau et là, nous n’en avions plus que quatre. Cela a été très vite. Et ensuite, Ciney n’a rien lâché. Nous avons encore eu des occasions pour repasser devant en fin de match, notamment aux lancers, mais nous n’avons pas su tous les mettre. Ciney a moins tremblé que nous sur la ligne."

"Ne pas s’inscrire en play-off aurait été dommage"

Si rien n’est dramatique au classement, avec cette défaite, Neufchâteau manque l’opportunité de prendre la deuxième place. Et ce mercredi, Neufchâteau sera de retour dans les salles avec un déplacement périlleux à Huy, troisième. "Jouer un mercredi, en déplacement, avec une journée de boulot ou d’école dans les jambes, c’est loin d’être idéal. Mais bon, les filles de Huy, elles bossent aussi, note Laura Henket. Ce ne sera pas facile. Huy est l’équipe qui m’a laissé la meilleure impression de toute la saison. Mais je sais que nous avons les qualités pour nous imposer là-bas. Nous avons nos chances. La deuxième place ? À part pour l’avantage du terrain en cas de troisième manche, cela ne changera rien. Car que ce soit Huy ou Ciney (NDLR: Ottignies ne compte pas s’inscrire pour les play-off, Boninne ou Pepinster pourrait prendre la quatrième place) en face, ce sera costaud."

Vendredi soir, Thomas Celant a annoncé à ses joueuses que le club avait bien inscrit l’équipe en play-off. Un soulagement pour Laura Henket. "Nous aurions été très déçues de ne pas participer, avoue-t-elle. C ela veut dire que nous nous serions battues pendant huit mois afin d’accrocher ce top 4 pour rien. Cela aurait été dommage. Jouer des matches de play-off, c’est toujours chouette. Cela ramène un peu de monde aussi. Et comme le gagnant n’a pas l’obligation de monter, tu peux jouer ta chance sans réfléchir. Et un titre de champion en R1, ce n’est pas n’importe quoi."