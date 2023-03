Effectivement, on a bien démarré le championnat. J’avais dit au groupe pendant la préparation qu’il serait important de bien démarrer pour ne pas se retrouver dans le fond et jouer avec la pression du maintien chaque semaine. C’est ce qui a été fait. Après, on savait aussi qu’on rentrerait dans le rang. On ne s’est pas emballé. Notre objectif premier, c’était le maintien. On sort en effet d’un 2 sur 15. Dans les chiffres, c’est peu, mais dans ces cinq matches, on a affronté Nassogne, Marloie B, Erezée et Gouvy, soit quatre des cinq premiers au classement. Il faut donc relativiser un peu. Notre saison est déjà réussie.

Mageret est monté via le tour final, donc tard. Cela a été compliqué de trouver des renforts à cette période-là. L’objectif était donc bien le maintien. Le groupe avait déjà de bonnes qualités et les deux, trois renforts que l’on a pu faire ont apporté leur pierre à l’édifice.

Comment faire pour rebondir et terminer sur une note positive ?

Nous ne sommes toujours qu’à quatre points de la 5e place. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. On est en lutte avec quatre, cinq équipes pour cette place. Outre Harre-Manhay, on devrait avoir des rencontres à notre portée pour terminer la saison. La motivation doit donc être présente pour aller chercher cette place, ou être le mieux classé possible. On ne terminera pas la saison en roue libre.

Vous avez déjà été prolongé pour la prochaine campagne. Comment allez-vous travailler pour renforcer votre groupe ?

Avec le comité, on s’est assez rapidement mis d’accord pour travailler une saison de plus ensemble. Contrairement à cette année, où il a fallu faire des transferts au dernier moment, le maintien étant presque mathématiquement assuré, nous avons plus de temps pour renforcer le groupe là où on le souhaite. Et on a plus de temps aussi pour conclure des transferts que nous voulons pour la saison suivante. Il faudra aussi compenser les départs (Gilles Poncelet ira à Vaux-sur-Sûre, Pierre Tribolet à Bastogne). L’objectif est de stabiliser Mageret en P2 en vivant une saison tranquille.

Vous allez aussi jouer un rôle au niveau de la descente, en accueillant Houffaloise B, puis dans la course au titre en vous déplaçant à Harre-Manhay. Un pronostic pour la montée et la descente ?

Le champion ne fait aucun doute: ce sera Harre-Manhay. Ils sont réguliers ; les chiffres parlent pour eux (une seule défaite). Ce sera difficile d’aller les chercher. On fera le maximum pour leur faire concéder un deuxième revers. Pour le maintien, la lutte faire rage. Il y a Tenneville – Petit-Han ce week-end. Un succès des visiteurs et les Bleus sont aussi dans la lutte. Il est donc impossible de dire qui descendra, avec quatre points entre le dernier et le premier sauvé.