Régis Godard (masters), Clémence Barette (juniores), le Grand-Ducal David Loschetter, affilié au Chevigny (15-16 ans) s’y sont imposés, tout comme Yanis Molter, le jeune Aubangeois, chez les 13-14 ans.

Ce dernier fêtera ses 14 ans en octobre. Il est en train de se forger une belle réputation de l’autre côté de la frontière. Affilié au CC Chevigny depuis l’an dernier, Yanis possède la double nationalité. En octobre, il a conquis le titre de champion du Grand-Duché chez les 13-14 ans, la catégorie des cadets chez nos voisins.

"Je roule depuis six ans déjà, dit-il. J’ai effectué mes premières années au Grand-Duché, à Bertrange puis à Differdange. Je me sens bien au Chevigny. Même si comme pas mal d’autres équipiers, j’ai été malade durant le stage, les entraînements en Espagne m’ont fait beaucoup de bien. Dimanche, c’était ma première course sur route de la saison."

Une semaine plus tôt, Yanis s’était déjà imposé, mais en VTT, à Ettelbrück. "J’ai également disputé quelques cyclos-cross durant l’automne. Ma préférence va, toutefois, clairement à la route", insiste le jeune coureur, qui se définit avant tout comme un puncheur. Il en a d’ailleurs donné la preuve dimanche. Comme au national de Nospelt, il a placé l’estocade à l’entame de l’ultime km pour s’imposer avec quelques secondes d’avance sur la meute.

Sa puissance, le coureur du Chevigny compte bien la faire parler pour concrétiser ses prochains objectifs, à commencer par les championnats francophones, question d’accroître sa collection de maillots.

Dans les diverses courses de ce GP Faber, on notera aussi la 6e place de Zoé Gaillard et la 7e d’Alix Pairoux, au lendemain d’un… duathlon victorieux ; chez les élites espoirs, la 12e place de Lucas Moinet, la 16e de Stefan Demory et la 17e de Florian Demarche ; la 8e d’Arnaud Noirhomme en cadets et la 12e de Timeo Jonckheere en minimes (11-12 ans).