Basket (P1): Les Rullots restent motivés et ambitieux

Les Rullots n’ont donc même pas atteint la barre des 50 points, voilà qui n’arrive pas souvent. On l’a compris, ce n’était pas le Rulles de la finale de la Coupe, largement dominateur dans la raquette.

"On n’a pas mis un shoot, lâche Denis Lambert. On n’a pas concrétisé nos contre-attaques. Et même à l’intérieur, il n’y avait pas moyen de marquer. Franchement, ce sera difficile de faire pire à notre prochain match. On n’arrivait pas à mettre la balle dans le panier. Il y a des jours comme cela…" La défense de Musson ? "Ils nous ont embêtés, oui. Ils étaient agressifs. Mais ils ne m’ont pas impressionné non plus. On aurait dû marquer plus que ça, malgré leur défense. "

Hugo Lambert bientôt de retour

C’était le premier match des Rullots sans leur meneur Hugo Lambert, victime d’une grosse entorse à Arlon le week-end précédent. "Cela s’est bien remarqué, au niveau de l’organisation de notre jeu, souligne Denis Lambert. Je ne dis pas qu’on était perdu, mais ce n’était pas top. Mais il a été passer des examens et ils sont rassurants. Les ligaments ne sont pas touchés. Il sera de retour pour les play-off, peut-être même déjà avant."

La saison prochaine, Rulles aura un autre visage. Simon Lamy, un pion important de l’équipe, a annoncé son départ pour Neufchâteau. Benjamin Collignon ne poursuivra pas non plus. Et ce sont les derniers matches en P1 pour Denis Lambert et Louis Tinant, qui iront jouer en P2 la saison prochaine. Mais les Rullots comptent bien jouer le jeu jusqu’au bout. Avec de l’ambition. "Notre départ pour la P2 n’a rien à voir avec les résultats de l’équipe cette année, glisse Denis Lambert. On l’avait annoncé dès le début de la saison. L’ambiance est bonne dans le groupe et on s’entraîne bien. Ce n’était qu’un accident de parcours à Musson. On veut terminer le championnat sur une belle note et ensuite on va jouer le coup à fond en play-off. Tout le monde est motivé. Si on peut faire de bons play-off comme l’année dernière, ce serait très bien. Et pourquoi pas décrocher le titre ? Les quatre équipes sont capables d’aller au bout, sans problème. Musson ne me fait pas peur, pas du tout. Là, il nous reste encore trois gros matches (NDLR: contre Libramont, contre Saint-Hubert B, à Neufchâteau C), ce sont de bons matches de préparation. On aura du rythme pour les play-off. "

Si les Rullots battent Saint-Hubert B dimanche, ils auront de grandes chances de finir à la 3e place et d’affronter Athus en demi-finale des play-off. "Moi, je n’ai pas de préférence, assure Denis Lambert. Et je n’ai jamais calculé. Athus est capable de sortir de gros matches aussi. Il nous reste trois matches, on fera le mieux possible. Et on verra bien où on finira. "