Anthony Marchal, le papy de Paliseul, s'éclate avec ses gamins

Après son partage face à Bercheux, Paliseul a en tout cas retrouvé des couleurs après une série plus compliquée avec des défaites face à Sainte-Ode, Corbion ou Grandvoir. "Le souci, c’est que nous prenions beaucoup de buts sur phases arrêtées, observe le capitaine de Paliseul. Nous sommes parvenus à régler ce souci. Les résultats positifs des deux dernières sorties donnent en tout cas de la confiance."

Parfois un peu mal aux guibolles le lundi

Avec 26 points, Paliseul n’est pas encore mathématiquement sauvé. Et de gros morceaux sont encore au menu puisque les Grenouilles doivent affronter Neuvillers, Ochamps, Saint-Hubert ou encore Florenville. "Il faudra encore prendre quelques points pour être tranquille, assure Anthony Marchal. Nous avons encore le déplacement à Rossignol. En théorie, si nous gagnons celui-là, cela devrait être bon, mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde de différence."

Capitaine de Paliseul, Anthony Marchal pourrait être le père d’énormément d’équipiers. Du haut de ses 42 ans, le médian défensif est le doyen des Grenouilles . "Il faudrait peut-être un gars d’expérience en plus pour encadrer les gamins, mais je prends beaucoup de plaisir avec eux, indique le Français, arrivé à Paliseul en compagnie de Steven Manderrier voici deux ans. Ce sont des jeunes qui sont à l’écoute et qui ont envie d’apprendre. Ce ne sont pas des têtes de cons. Heureusement, sinon, je ne serais pas resté. Plusieurs de mes équipiers sont partis en cours de saison (NDLR: Meddah, Sylla, Turk ou encore Le Mangouerro), mais moi, cela ne m’a jamais traversé l’esprit. Et comme beaucoup de joueurs français qui ont passé la frontière, je me sens très bien en Belgique, c’est une ambiance différente de ce que j’ai pu connaître par le passé."

Et le médian se sent tellement bien à Paliseul qu’il devrait prolonger pour un an. "À condition que les jambes continuent à suivre, sourit Anthony Marchal. Le lundi matin, je ne cache pas que j’ai parfois quelques douleurs (rires). Heureusement, les jeunes courent pour moi. Le jeune qui a le plus de potentiel à Paliseul ? Allez, je vais quand même parler de Corentin Poncelet. Il peut encore s’améliorer bien évidemment, notamment dans la maîtrise du jeu et dans la constance. Mais ce sont des choses qui viendront avec l’âge."