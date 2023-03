Sart rêve d’imiter Leicester

"Sart a la chance du champion", "Sart a la baraka"… Autant de commentaires, entendus ici et là, qui hérissent le poil de Quentin Faymonville. "On peut avoir de la chance sur un ou deux matchs, pas sur vingt et un, dit-il. Nous avons eu de la réussite dans certains matchs, à Assenois notamment, mais nous avons été mal payés dans d’autres. Sur l’ensemble du championnat, nous n’avons pas volé nos 44 unités. Nous sommes sauvés et déjà qualifiés pour le tour final, donc nous entamons la dernière ligne droite sans pression, contrairement à nos concurrents. Mais est-ce que quelqu’un veut vraiment être champion dans cette série ? se demande Quentin Faymonville. Gouvy et Oppagne, sans le crier sur tous les toits, aspiraient probablement à retrouver la D3, mais personne cette saison n’a vraiment donné l’impression de vouloir monter à tout prix."

Pour entrer dans l’histoire

Et si personne ne veut de ce titre de champion, les Sartois se feront un plaisir de le rafler. "Pour l’histoire, dit Quentin Faymonville. Le club n’a jamais connu la nationale, ce serait une première. Il est évident que nous ne sommes pas vraiment prêts pour la D3, mais hors de question de lever le pied. Si nous sommes champions, nous fêterons ce titre pendant un an. Il est de toute façon encore un peu tôt pour se tracasser."

Sart n’a finalisé qu’une arrivée, jusqu’ici. Celle de Théo Lejeune, un jeune joueur d’Halthier passé par les équipes d’âge de Virton et Sprimont. "Qu’on monte en D3 ou qu’on reste en P1, notre mercato ne sera pas fondamentalement différent, avance le T1 des Spirous. Pas question, non plus, de passer à trois ou quatre séances hebdomadaires si nous venions à monter. Nous ferions confiance à l’effectif actuel et nous continuerions à miser sur notre qualité première: le fighting spirit. En plus de nos évidentes qualités individuelles, il y a une alchimie, à Sart, qui n’existe pas dans toutes les équipes. Quoi qu’il arrive, le club aura gagné en crédibilité. Ces dernières années, je galérais pour convaincre des joueurs de nous rejoindre. Je n’avais que le maintien à leur vendre. Certains garçons qui ont décliné la proposition par le passé viennent aujourd’hui frapper à notre porte, c’est bon signe."

Quentin Faymonville espère évidemment convaincre les frères Burton de rester à la maison. "Ce sont des enfants de Sart, on les aime et on fera tout pour qu’ils restent".