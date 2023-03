Samy Lahrach, le Romelu Lukaku de Longlier

Habitué aux scores fleuves depuis quelques semaines, Longlier s’est contenté du service minimum à Freylange. "Nous avons eu du mal, mais nous savions qu’il allait falloir s’armer de patience, indique Samy Lahrach. En première période, à dix, Freylange a joué avec un bloc très bas. Ils ont eu quelques contres qui auraient pu être dangereux une fois qu’ils sont passés à onze, mais sans être réellement dangereux. Ceci dit, plus les minutes défilaient, plus nous commencions un peu à douter. Mais nous savions que nous allions encore avoir une occasion. Nous savons faire preuve d’efficacité, c’est un peu ce qui manquait au premier tour. Car fondamentalement, nous n’avons pas vingt occasions en plus maintenant que lors de la première partie de saison. Mais nous marquons beaucoup plus."

Et l’efficacité, Samy Lahrach connaît. Avec six buts en deux matches, le goaléador des Longolards fait partie de la race des buteurs. "Sur les phases arrêtées, je vois bien que je suis un peu plus surveillé. Tout comme Quentin Fourny, dit Samy Lahrach. Mais mon absence durant tout le premier tour m’avait fait disparaître des radars. Est-ce que Longlier serait en tête si j’avais tout joué ? Je ne saurais pas répondre. Cela ne dépend pas que de moi. Si je n’ai aucun ballon, je ne marquerai pas."

Il n’enterre pas Arlon

Samedi, face à Messancy, Samy Lahrach devrait avoir davantage d’espace. "En théorie, Messancy ne devrait pas venir avec un bloc bas. J’ai vu des images du match face à Ethe ce samedi et c’est quand même sacrément costaud, observe Samy Lahrach. Messancy marque énormément, mais nous, nous n’encaissons plus depuis plusieurs matches. Ce sera une belle affiche. Messancy semble un peu plus friable défensivement, il faudra en profiter."

Si beaucoup s’accordent à dire que Longlier est le dernier concurrent à Sart dans la lutte pour le titre, Samy Lahrach reste plus prudent. "C’est vrai que Gouvy, Oppagne et Ethe viennent de perdre des plumes alors que nous sommes en pleine bourre. Mais moi, je n’enterrerais pas Arlon qui tourne aussi à plein régime et qui n’est pas très loin. Dans tous les cas, Sart a les cartes en main. Même si nous gagnons nos six derniers matches, il faut encore que les Sartois perdent des plumes dans un autre match que celui face à nous. De toute manière, il faut d’abord se concentrer sur nous-mêmes et ne pas trop faire les stars. Car le tour final, il n’est pas encore assuré. Ma prolongation ? Dès que j’ai su que le coach restait, j’ai prolongé. Damien, c’est le top. Il instaure une grosse discipline, notamment au niveau des courses défensives. Pendant le match, il est toujours au taquet. Et il est très exigeant. La preuve, contre Chaumont, je rate une grosse occasion. Même si le score était déjà de 4-0, mes oreilles ont quand même chauffé."